DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.17 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.159,25 -0,5% +6,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.092,75 -0,8% +17,5% Euro-Stoxx-50 4.383,42 -0,2% +15,6% Stoxx-50 4.042,47 -0,2% +10,7% DAX 15.847,70 -0,2% +13,8% FTSE 7.888,66 -0,3% +6,1% CAC 7.532,17 -0,0% +16,4% Nikkei-225 28.606,76 -0,2% +9,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,40% -0,32 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,51 +0,03 -0,06 US-Rendite 10 J. 3,62 +0,04 -0,26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,26 80,86 -2,0% -1,60 -1,5% Brent/ICE 83,10 84,77 -2,0% -1,67 -2,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,20 42,72 -1,2% -0,52 -45,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.971,97 1.955,80 +0,8% +16,17 +8,1% Silber (Spot) 24,71 25,23 -2,1% -0,52 +3,1% Platin (Spot) 1.069,18 1.087,00 -1,6% -17,83 +0,1% Kupfer-Future 4,04 4,09 -1,2% -0,05 +5,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street kocht das Thema Inflation wieder hoch und scheint potenzielle Käufer abzuschrecken. Aufhorchen lässt die britische Inflation, die mit über 10 Prozent auf Jahressicht oberhalb der Erwartung festgestellt wurde. Der Inflationsdruck im Euroraum hat derweil wie erwartet nachgelassen - allerdings stiegen die Kernverbraucherpreise laut endgültiger Veröffentlichung auf Monatssicht etwas stärker als bisher angenommen. In den USA wird eine weitere Zinserhöhung im Mai mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eingepreist. Doch die entscheidende Frage ist, wie es danach weitergeht. Nicht wenige Marktteilnehmer spekulieren darauf, dass die Mai-Erhöhung die letzte des laufenden Zyklus sein könnte. Die nun veröffentlichten Inflationsdaten aus Europa kratzen zumindest etwas an dieser Sichtweise - und belasten somit die Börse. Doch immer wichtiger als Entscheidungsgrundlage am Aktienmarkt wird die laufende Berichtsperiode. Hier liefern zunächst Morgan Stanley, Nasdaq, Travelers und U.S. Bancorp weitere Impulse.

Die Netflix-Aktie gibt vorbörslich 1,1 Prozent nach, nachdem der Streaming-Anbieter ein schwächeres Abonnenten-Wachstum vermeldet hat. Auch die Gewinnprognose verfehlte die Erwartungen. Allerdings ist das neue werbegestützte Angebot ein Erfolg.

United Airlines stellt für das laufende zweite Quartal und das Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie in Aussicht, der deutlich über den bisherigen Erwartungen des Marktes liegt. Der Kurs steigt um 0,3 Prozent.

Um 6,8 Prozent aufwärts geht es mit Intuitive Surgical. Das Geschäft mit OP-Robotern wuchs im ersten Quartal kräftig und damit auch der Umsatz des Medizintechnik-Unternehmens.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q

14:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q

15:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Kapitalmarkttag

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q

22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Aufhorchen ließ die Inflation in Großbritannien. Sie ist zwar leicht zurückgekommen, liegt aber oberhalb der Erwartung. Der Anstieg der Nahrungsmittelpreise beschleunigte sich sogar auf 19,6 Prozent. Bei den europäischen Verbraucherpreisen für März sind in der Zweitlesung indes größere Überraschungen ausgeblieben. Der Sektor der Technologiewerte stellt mit einem Abschlag von 1,6 Prozent nach den Rohstofftiteln (-1,7%) den schwächsten Sektor - belastet von steigenden Zinsen, aber auch der kurzfristig vorsichtige Ausblick von ASML drückt. ASML (-2,7%) hat sowohl bei Umsatz als auch Gewinnmarge die Markterwartungen übertroffen. Allerdings sanken die Auftragseingänge in den drei Monaten deutlich. Aixtron verlieren 1,2 Prozent. Carl Zeiss Meditec stehen nach einer überraschende Gewinnwarnung 7,7 Prozent unter Druck. Gerresheimer handelt nach der Kapitalerhöhung 1,4 Prozent tiefer. Hypoport fallen um 12,9 Prozent. Mit den Geschäftszahlen habe dies nur wenig zu tun, heißt es. Diese seien zwar gedämpft ausgefallen, hätten jedoch die Erwartungen getroffen. Druck auf alle Aktien aus der Immobilienbranche üben die sich normalisierenden Zinserwartungen aus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:28 Uhr Di, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0931 -0,4% 1,0949 1,0964 +2,1% EUR/JPY 147,43 +0,2% 147,49 146,88 +5,0% EUR/CHF 0,9833 -0,0% 0,9842 0,9838 -0,7% EUR/GBP 0,8814 -0,2% 0,8826 0,8824 -0,4% USD/JPY 134,88 +0,6% 134,70 133,98 +2,9% GBP/USD 1,2400 -0,2% 1,2407 1,2424 +2,5% USD/CNH (Offshore) 6,9084 +0,4% 6,9016 6,8795 -0,3% Bitcoin BTC/USD 29.305,78 -3,5% 30.115,37 30.194,67 +76,5%

Kräftig aufwärts geht es mit dem britischen Pfund nach den überraschend hohen Inflationsdaten. Damit wird eine härtere Vorgehensweise der Bank of England wahrscheinlicher. Auf ihrer nächsten Sitzung könne sie die Zinsen nun auf 4,5 Prozent erhöhen und auch danach noch weitergehen, so die Befürchtung. Untermauert werde dies vom ungebremsten Anstieg der Nahrungspreise, der sich sogar auf 19,6 Prozent beschleunigt hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen hat sich keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Händler sprachen von Unsicherheit über den Verlauf der gerade in Gang kommenden Bilanzsaison und den künftigen Kurs der US-Notenbank. Nachdem einige US-Konjunkturdaten recht gut ausgefallen sind und sich verschiedene Vertreter der Fed falkenhaft geäußert haben, zweifeln immer mehr Anleger daran, dass die Fed das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln werde. Und auch das am Vortag vermeldete BIP aus China überzeugte auf den zweiten Blick nicht in allen Punkten. Denn das produzierende Gewerbe hinkt noch immer hinterher. Die chinesischen Börsen zeigten sich schwächer. Die chinesischen Anleger warteten gespannt auf die Rede von US-Finanzministerin Janet Yellen zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China, hieß es. Unter den Einzelwerten fielen China Unicom nach Vorlage von Geschäftszahlen um gut 2 Prozent. In Tokio nannten Marktteilnehmer als Grund für die Zurückhaltung neben Konjunktursorgen und Bilanzsaison auch die Inflationsdaten aus Europa. Die japanischen Anleger trennten sich vor allem von Aktien der Elektronikbranche. In Seoul profitierten Stahlwerte von den chinesischen BIP-Daten. Für Poongsan ging es um 5,5 Prozent nach oben. Anleger setzten darauf, dass der Hersteller von Munition und Kupferprodukten 2023 seinen Absatz steigern und von höheren Kupferpreisen profitieren werde, hieß es. Die australische Börse schloss mit einem knappen Plus - gestützt durch Kursgewinne im Bergbausektor (+1,1%).

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten mehrheitlich auf der Stelle. Damit wurde der Einengungstrend der vergangenen Tage zunächst beendet. Die hohe Inflationsdaten aus Großbritannien verschreckt. An der Börse wird nun mehrheitlich davon ausgegangen, dass die Bank of England die Leitzinsen auf der kommenden Sitzung um 25 Basispunkte anheben wird. Dagegen hat der Inflationsdruck im Euroraum im März wie erwartet nachgelassen - allerdings stiegen die Kernverbraucherpreise laut endgültiger Veröffentlichung auf Monatssicht etwas stärker als bisher angenommen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ALLIANZ

hat einem Zeitungsbericht zufolge ihren Anteil von rund 5 Prozent an N26 mit einem hohen Abschlag zum Verkauf gestellt. Der Venture-Capital-Arm des Münchener Versicherers Allianz X habe einen Berater beauftragt, den Anteil an N26 zu einer Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar anzubieten, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Abschlag von etwa 68 Prozent gegenüber den 9 Milliarden Dollar, die Investoren bei der letzten Finanzierungsrunde im Oktober 2021 für das Unternehmen veranschlagt hätten.

CARL ZEISS MEDITEC

hat belastet von langen Lieferzeiten und anhaltend hohen Kosten im zweiten Geschäftsquartal weniger verdient als im Vorjahr und blickt pessimistischer auf das Geschäftsjahr 2022/23. Die Prognosespanne für die operative Marge gibt der Medizintechnik-Konzern nun mit 17 bis 20 Prozent an. Bisher wurde für die zwölf Monaten per Ende September eine EBIT-Rendite von 19 bis 21 Prozent erwartet nach 20,9 Prozent im Vorjahr. Im zweiten Geschäftsquartal kletterte der Umsatz auf 504 von 445 Millionen, das EBIT sank dagegen um rund ein Fünftel auf 83,6 Millionen Euro.

HYPOPORT

hat im ersten Quartal angesichts steigender Zinsen und der schwächelnden Konjunktur einen Einbruch beim Transaktionsvolumen verzeichnet, zum Vorquartal aber etwas besser abgeschnitten. Die Kennziffer sackte in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent ab. "Verglichen mit dem sehr schwachen Schlussquartal 2022 zeigen sich (aber) leicht positive Entwicklungen", so das Unternehmen. Der Zuwachs zum vierten Quartal liegt bei 3,7 Prozent.

JUST EAT TAKEAWAY

hat im ersten Quartal einen Rückgang des Bruttoumsatzes um 7,7 Prozent verbucht, die Prognose für den operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) im Gesamtjahr aber angehoben. Zudem sollen ab diesem Mittwoch Aktien im Wert von 150 Millionen Euro zurückgekauft werden. Für 2023 rechnet Just Eat Takeaway mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 275 Millionen Euro nach bisher 225 Millionen Euro. Darüber hinaus strebt Just Eat bis Mitte 2024 einen positiven Free Cashflow an.

VOESTALPINE

platziert im Laufe des Tages bei institutionellen Investoren eine Wandelschuldverschreibung über 250 Millionen Euro mit Laufzeit von fünf Jahren. Die Titel sind wandelbar in Aktien des Stahlkonzerns und werden veraussichtlich am 28. April ausgegeben.

HEINEKEN

hat im ersten Quartal dank höherer Preise sowie einer guten Nachfrage in den USA und Europa den Umsatz gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Heineken NV. Der Nettogewinn sank in den drei Monaten auf 403 Millionen von 417 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg dagegen dank höherer Verkaufspreise auf 7,63 Milliarden von 6,99 Milliarden Euro. Der Bierabsatz sank organisch um 3 Prozent.

TESLA

hat kurz vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse das zweite Mal im April die Preise für verschiedene Elektroautos gesenkt. Wie der Internetseite des US-Konzerns zu entnehmen ist, liegt die Differenz zum vorherigen Verkaufspreis bei einigen Modellen bei 3.000 US-Dollar.

UNITED AIRLINES

hat angesichts der hohen Nachfrage nach Flugreisen im ersten Quartal einen Umsatzsprung erzielt und den Verlust stärker eingegrenzt als am Markt erwartet. Zudem stellte die Fluggesellschaft für das zweite Quartal und das Gesamtjahr eine weiterhin gute Entwicklung in Aussicht. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem bereinigten Gewinn zwischen 10 und 12 US-Dollar pro Aktie. Analysten rechneten bisher laut Factset mit einem bereinigten Ergebnis von nur 8,56 Dollar je Aktie.

TSMC

wehrt sich gegen einige der Bedingungen, die Washington an die Subventionierung von Chipfabriken knüpft. Das Unternehmen will 40 Milliarden US-Dollar in zwei Chipwerke in Arizona investieren, sorgt sich aber um die Vorgaben der Regierung, sagten mit der Situation vertraute Personen. Dabei geht es offenbar vor allem um mögliche Profitabgaben, wenn künftige Gewinne die Erwartungen übertreffen sollten. Bisher rechnet der weltgrößte Auftragsfertiger von Halbleitern in den USA für die beiden Werke mit Zuschüssen und Steuererleichterungen von insgesamt rund 15 Milliarden Dollar, so die Informanten.

April 19, 2023 07:20 ET (11:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.