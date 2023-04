Nachlese Podcast Montag Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4195/, alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/44 geht es um den Sündenfall der Politik beim Verbund, der die Aktie vom Handelsvolumen her (Insti Hands Off) geschädigt hat und zudem gefährliche Türen aufgemacht hat, - Berthold Baurek-Karlic (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4196/ ) ist Gründer und Geschäftsführer von Venionaire Capital, Präsident des European Super Angels Club und auch sonst in zahlreichen Rollen im Startup und VC-System tätig. Wir sprechen über einen Part Time Job bei der Nationalbank, über Trans Europe Financials mit Immer-Wieder-Wegbegleiterin Martha Oberndorfer, über die AVCO, ...

