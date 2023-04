Die weiterentwickelte Markenidentität spiegelt sowohl die Verbraucherorientierung des Unternehmens als auch die Entschlossenheit zur Innovation wider und unterstützt das zukünftige Wachstum

Aleph Farms, ein Unternehmen für Lebensmitteltechnologie, das neue Wege für den Anbau hochwertiger tierischer Produkte entwickelt, gab heute die Einführung seiner ersten Produktmarke, Aleph Cuts, bekannt. Unter der Marke Aleph Cuts wird das Unternehmen sein erstes Produkt, das Petit Steak, vermarkten, das erste kultivierte Steak der Welt, das voraussichtlich noch in diesem Jahr in Singapur und Israel auf den Markt kommen wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Diese in Zusammenarbeit mit der Marken- und Erlebnisdesign-Agentur BOND entwickelte Markeninitiative hebt die Produkte von Aleph Farms hervor und gibt der Vermarktung und dem anschließenden Dialog mit den Kunden und Endverbrauchern den nötigen Schwung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005051/de/

The new Aleph Cuts brand. Courtesy of Aleph Farms.

"Mit der Markteinführung von Aleph Cuts stellen wir unser Produkt durch eine kulinarische Linse vor, um den Menschen unsere unglaubliche "neue Art von Steak" näher zu bringen und ihnen zu zeigen, was diese Wahl auf ansprechende und authentische Weise bedeutet", sagte Nicky Quinn, VP Marketing bei Aleph Farms. "Ikonische Marken werden nicht über Nacht oder von einer Person oder einem Team aufgebaut. Wir freuen uns darauf, unsere Marke im Laufe der Zeit gemeinsam mit den Verbrauchern zu erstellen, damit wir ihre sich wandelnden Bedürfnisse optimal erfüllen können."

Die visuellen Identitäten für Aleph Farms und Aleph Cuts sind Teil eines einheitlichen Systems, das darauf ausgelegt ist, das wachsende Produktportfolio von Aleph Farms zu unterstützen. Die Marken sind über visuelle Elemente wie die Wortmarke, das Symbol und die Farbpalette miteinander verbunden, rufen aber verschiedene Aspekte des Aleph-Ethos hervor: Aleph Farms ist mehr pragmatisch und konzentriert sich auf Technologie und Innovation, während Aleph Cuts emotionaler ist und sich darauf konzentriert, über das Produkt aufzuklären und die Kultur durch die Linse des Essens zu feiern. Sie teilen sich ein neues Symbol, das von dem früheren Ochsenkopf-Symbol des Unternehmens inspiriert ist. Es spiegelt sich im Buchstaben A in Aleph wider, aber spiegelverkehrt, so dass ein Spiegeleffekt entsteht, der den Betrachter zwingt, vertraute Dinge auf eine neue Art zu sehen.

"Wir haben uns vorgenommen, eine Marke zu schaffen, die das innovative Team von Aleph Farms widerspiegelt, das wir kennengelernt haben. Ein System, das jeden in dieser neuen Art zu denken, was und wie wir essen, willkommen hieß. Wir haben uns von etwas Universellem inspirieren lassen, den Lebensmitteln, die wir täglich essen, und den visionären Prozessen und der Leidenschaft von Aleph Farms", sagte Lindsay Gravette, Creative Director und Partner bei BOND, die das Projekt beaufsichtigte. "Das Ergebnis sind zwei Marken, die das Praktische und das Außergewöhnliche zum Ausdruck bringen und der Welt kultiviertes Fleisch und zelluläre Landwirtschaft näher bringen."

Aleph Farms arbeitet eng mit den Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um die Markteinführung seines ersten Produkts unter der Marke Aleph Cuts vorzubereiten: das Petit Steak, das aus nicht modifizierten Zellen einer Premium-Anguskuh gezüchtet wird. Wie bei all seinen Produkten ist die Produktion ohne Schlachtung möglich. Stattdessen kann Aleph Farms aus einem einzigen befruchteten Ei Tausende von Tonnen kultivierten Fleisches züchten und ist damit Teil eines gerechten und integrativen Übergangs zu nachhaltigen und sicheren Nahrungsmittelsystemen. Das Unternehmen verfügt auch über einen "Whole Animal"'-Ansatz, bei dem es plant, verschiedene Steakstücke sowie andere Produkte auf der Basis von tierischen Zellen, wie z.B. kultiviertes Kollagen, über zusätzliche proprietäre Fähigkeiten herzustellen.

Über Aleph Farms

Aleph Farms ist ein in Israel ansässiges Unternehmen für Lebensmitteltechnologie, das neue Wege zur Erzeugung hochwertiger tierischer Produkte entwickelt, die die Nachhaltigkeit, die Lebensmittelsicherheit und den Tierschutz in unseren Lebensmittelsystemen verbessern. Das 2017 gegründete Unternehmen nutzt die Technologie der zellulären Landwirtschaft, um 2018 das weltweit erste kultivierte Dünnschnittsteak, 2021 das weltweit erste kultivierte Ribeye-Steak und 2022 kultiviertes Kollagen auf den Markt zu bringen. Unter seiner Produktmarke Aleph Cuts wird das Unternehmen sein erstes Produkt auf den Markt bringen, das Petit Steak, das aus den nicht modifizierten Zellen einer Premium-Anguskuh gezüchtet wird. Für seinen Beitrag zum Klimaschutz, einschließlich einer Netto-Null-Verpflichtung im Jahr 2020, wurde das Unternehmen vom Weltwirtschaftsforum und den Vereinten Nationen mit höchsten Auszeichnungen bedacht.

Für weitere Informationen folgen Sie Aleph Cuts auf Instagram und Facebook, Aleph Farms auf Twitter und Linkedin, oder besuchen Sie www.aleph-farms.com. Greifen Sie auf unsere Pressemappe hier zu.

Über BOND

BOND ist eine globale Agentur für Marken- und Erlebnisdesign.

Wir geben denjenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, ein einfaches Versprechen: Wir bauen für Sie die perfekt gestaltete Marke. So können Sie Ihre Zukunft damit aufbauen.

Wir halten dieses Versprechen, indem wir einfache, starke, leicht zu verwendende und unverwechselbare Marken entwerfen. Stets geleitet von unserer Grundüberzeugung, dass nur Qualität den Test der Zeit besteht.

Unsere über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mehr als 20 Nationalitäten arbeiten in unseren Studios in San Francisco, Helsinki, London, Dubai und Tallinn gemeinsam für Kunden, die unter anderem British Airways, Accor, Microsoft und die S Group umfassen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.bond-agency.com.

Kreative Anerkennung

Creative Director: Lindsay Gravette

Lindsay Gravette Creative Director: Azi Rad

Azi Rad Designer: Juha-Pekka Laurila

Juha-Pekka Laurila Designer: Taavet Kohal

Taavet Kohal Designer: Marko Salonen

Marko Salonen Copywriter: Michele Jaret

Michele Jaret UX Designer: Darrin Loeliger

