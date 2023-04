Das Xiaomi 13 Pro ist nicht genug: Der Hersteller hat das Super-Premium-Smartphone Xiaomi 13 Ultra enthüllt, dessen Highlight die Kamera darstellt, die mit Leica entwickelt wurde und eine variable Blende besitzt. Nach dem Xiaomi 13 und 13 Pro liefert der chinesische Hersteller das Xiaomi 13 Ultra, das im Gegensatz zum Xiaomi 12S Ultra auch für Europa bestimmt sein wird. Das neue Topmodell rundet Xiaomis 2023er Smartphone-Portfolio nach oben ab und hat so ziemlich alles an Bord, was man von einem Top-Smartphone ...

