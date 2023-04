Der DAX steigt langsam weiter an und konnte am Vortag mit 15.916 Punkten ein neues Verlaufshoch bilden. Per Börsenschluss notierte der DAX dann tiefer bei 15.882 Punkten. Am heutigen Mittwoch zeigt sich der DAX derzeit bei 15.860 Punkten. Der Aufwärtstrend ist weiter intakt und für den heutigen Mittwoch werden in den USA eher weiter steigende Kurse erwartet, was dann auch den DAX weiter antreiben sollte. Kommt es doch zu einer Korrektur, wäre lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...