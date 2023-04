Enamine Ltd, ein Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Arzneimittelforschung mit der weltweit größten Sammlung von Bausteinen, Fragmenten und Screening-Substanzen, gab Auskunft über den aktuellen Stand seiner langjährigen Forschungskooperation mit der Endogena Therapeutics AG, einem in der klinischen Arzneimittelentwicklung tätigen Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung endogener regenerativer Medikamente konzentriert.

Enamine stellt Endogena seine integrierten Kapazitäten in der medizinischen Chemie zur Verfügung, um die niedermolekularen Wirkstoffforschungsprogramme von Endogena in den Bereichen Hit-Suche, Hit-to-Lead und Lead-Optimierung zu unterstützen.

Die Unternehmen arbeiten seit 2019 im Rahmen eines Vollzeitäquivalenzmodells (Full Time Equivalent, FTE) zusammen. Die beiden Forschungspartner setzen ihre Kooperation bis heute fort, ohne dass der Krieg in der Ukraine ihre Forschungsbeziehung beeinträchtigt hätte. Die Ausweitung dieser Kooperation, wie auch viele andere sowie neue Kooperationen, die Enamine seit dem 24. Februar 2022, also auch während des Krieges, eingegangen ist, ist ein systematischer positiver Trend, den das Unternehmen verzeichnet. Er zeugt von der seitens der Kunden entgegengebrachten Unterstützung und von deren Vertrauen in den qualitativ hochwertigen Service, der sich auf die beispiellose Anzahl an verschiedenen Bausteinen stützt, die bei Enamine verfügbar sind.

Sven Weiler, Vice President des Bereichs für medizinische Chemie bei Endogena, kommentierte dies folgendermaßen: "Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von Enamine verlief von Anfang an reibungslos. Neben dem FTE-Modell ist es für uns hervorragend, dass wir Zugang zur umfangreichen Wirkstoffsammlung des Unternehmens haben und die Kapazitäten von Enamine flexibel und optimal nutzen können. Wir schätzen die Leistungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit der Mitarbeitenden von Enamine, die uns dabei unterstützen, unsere anspruchsvollen Meilensteine zu erreichen. Es ist erstaunlich, wie gut Enamine über den Februar 2022 hinaus Schritt halten konnte."

Michael Bossert, Leiter der Abteilung Strategische Allianzen bei Enamine, ergänzte dies wie folgt: "Nach 13 Monaten Krieg im Land freuen wir uns besonders, die Kooperation mit Endogena bekanntgeben zu können, einem langjährigen Partner, den wir in diesen Jahren mit umfangreichen Leistungen in den Bereichen medizinische Chemie und Struktur-Wirkungsbeziehungen (SAR) unterstützt haben."

Über Enamine Ltd. www.enamine.net

Enamine wurde 1991 in Kiew gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und der größte Hersteller von Bausteinen (mehr als 285.000), Fragmenten (mehr als 172.000) und Screening-Bibliotheken (mehr als 3 Millionen Verbindungen). Enamine bietet Know-how in fortschrittlicher organischer Synthese, Bibliothekssynthese und medizinischer Chemie. Die im Jahr 2011 von Enamine unter dem Markennamen "Bienta" gegründete präklinische Serviceeinheit beschäftigt sich mit ADME, PK-Studien in-vivo und Hochdurchsatz-Screening und ermöglicht es dem Unternehmen seither, Forschungsprogramme in voll integrierter Form bzw. la carte anzugehen.

Über Endogena AG www.endogena.com

Endogena Therapeutics Inc. ist ein in der klinischen Arzneimittelentwicklung tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung erstklassiger endogener regenerativer Arzneimittel zur Reparatur und Regeneration von Geweben und Organen spezialisiert hat. Die Konzeption des Unternehmens besitzt das Potenzial, die Behandlungsmethoden für degenerative Erkrankungen im Zusammenhang mit der Alterung sowie mit genetischen Krankheiten grundlegend zu verändern. Die Konzeption basiert auf der selektiven Regulierung endogener adulter Stamm- und Vorläuferzellen zur kontrollierten Gewebereparatur durch niedermolekulare Wirkstoffe. Die am weitesten fortgeschrittenen Programme von Endogena zielen auf degenerative Erkrankungen des Auges ab, darunter Retinitis pigmentosa und geographische Atrophie infolge einer Makuladegeneration (AMD). Endogena ist in San Francisco (USA) registriert, hat seinen Hauptsitz in Zürich (Schweiz) und betreibt eine Forschungseinrichtung bei JLABS im kanadischen Toronto.

