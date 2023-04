FSX erwirbt bedeutendes Landpaket in Papua-Neuguinea zur Exploration von Mineralien

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 19. April 2023 - Fosterville South Exploration Ltd. ("Fosterville South" oder "FSX" oder das "Unternehmen") (TSXV:FSX - WKN:A2QJKK - OTCQX:FSXLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem Privatunternehmen Wild Dog Resources Inc. ("WDR") über den Erwerb eines bedeutenden 2166 km² großen Mineralexplorationslandpakets in Papua-Neuguinea ("PNG") einschließlich mehrerer Explorationslizenzen ("EL") und Explorationslizenzanträge ("ELA") abgeschlossen hat.

Highlights:

2166 Quadratkilometer Landposition durch den Erwerb einer Vielzahl von EL und ELAs

einschließlich eines 614 Quadratkilometer großen Projekts, das an die Explorationsgrundstücke von K92 Mining Inc. angrenzt und südöstlich davon liegt

einschließlich eines 130 Quadratkilometer großen Projekts, das an die Pachtgebiete von K92 Mining Inc. angrenzt und sich im Nordwesten befindet, 10 km vom Bergbaubetrieb entfernt

PNG EL und ELAs werden das umfangreiche Goldgrundstückspaket von FSX in Australien ergänzen

Das gesamte PNG-Landpaket, das von FSX erworben werden soll, umfasst sowohl Explorationsziele im frühen als auch im fortgeschrittenen Stadium mit hochgradigen epithermalen Ader- und porphyrartigen Mineralisierungen. FSX verfügt über einen beträchtlichen Barmittelbestand und wird daher nach der Transaktion gut positioniert sein, um diese Projekte vor Ort voranzutreiben, nachdem der WDR in den letzten zwei Jahren bereits umfangreiche Feldarbeiten und die Entwicklung von Bohrzielen durchgeführt hat. Die Mitglieder des FSX-Teams verfügen über beträchtliche Erfahrung in südostasiatischen Inselbogen-Epithermal- und Porphyr-Mineralisierungsumgebungen, insbesondere in PNG.

Bryan Slusarchuk, CEO von FSX, erklärt: "Papua-Neuguinea beherbergt mehrere Bergbau-, Erschließungs- und Explorationsprojekte von Weltklasse, und das Land beherbergt einige der unglaublichsten Geologien der Welt. Durch das rasche Wachstum von K92 Mining in PNG, die jüngste Ankündigung, dass Wafi-Golpu vorankommt, und natürlich die laufenden Unternehmensgespräche zwischen Newmont und Newcrest wird das erstaunliche Mineralienpotenzial von PNG immer mehr bekannt. Viele Aktionäre von FSX haben in den Bergbausektor von PNG investiert und wir sind zuversichtlich, dass sie die Begeisterung des Managements für diese Akquisition teilen werden.

WDR hat beträchtliches Kapital und viel Zeit in den Erwerb und die Weiterentwicklung dieser Aktiva in PNG investiert, und die harte Arbeit und die starke technische Ausführung sowohl vor Ort als auch im Unternehmen haben eine hervorragende Grundlage für den Erfolg geschaffen, wenn wir weiter vorankommen."

Alan Martin, CEO von Wild Dog Resources, erklärt: "WDR hat eine hervorragende Landposition im Herzen einer der weltweit besten Regionen für Gold- und Kupferexploration aufgebaut. Die Zusammenstellung dieser Projekte, die Entwicklung hervorragender Beziehungen zu den Gemeinden und die anschließende Weiterentwicklung der Ziele durch Feldarbeit haben WDR in die Lage versetzt, jetzt den nächsten Schritt in PNG zu tun. Durch diese Transaktion mit FSX werden wir zu einem Unternehmen mit einer sehr starken Cash-Position, die wir vor Ort einsetzen können, und einem Team mit einer Erfolgsbilanz in PNG in einer ausgezeichneten Aktienstruktur. Die derzeitigen WDR-Aktionäre werden zu Großaktionären des kombinierten Unternehmens und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit innerhalb dieses gut finanzierten Unternehmens, um das Potenzial der Aktiva zu erschließen und nach Tier-1-Kupfer-Gold-Lagerstätten in PNG zu suchen."

Abbildung 1. Karte des Projektstandorts in Papua-Neuguinea. Falls das Bild nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2023_04_19_FSX_News1_d5f7d227d9.jpg

Regionale Geologie von Kainantu, PNG

Der Kainantu-Distrikt befindet sich innerhalb des Neuguinea-Schubgürtels, in der Nähe seines nördlichen Kontakts mit dem Finisterre-Terrain. Der Kontakt wird durch die nach Nordwesten verlaufende Ramu-Markham-Verwerfung markiert, eine wichtige Nahtzone, die den nördlichen Rand des australischen Kratons bildet. Der Schubgürtel von Neuguinea weist eine duktile, enge Faltung aus dem frühen Miozän oder älter auf, die von Intrusionen aus dem mittleren Miozän gefolgt wurde. Im späten Miozän kam es zu einer regional begrenzten Schubverwerfung, die mit der Kollision des Finisterre-Terrains zusammenhing. Der Gürtel ist durch eine Reihe von nord-nordöstlich verlaufenden Verwerfungszonen gekennzeichnet, die häufig große Lagerstätten beherbergen (K92 Mining).

Das Kainantu-Gebiet wird von metamorphen Gesteinen der Bena-Bena-Formation aus dem frühen Miozän unterlagert, die diskordant von der Omaura-Formation aus dem Miozän überlagert werden, die aus Vulkan-Sediment-Einheiten und Kalksteinlinsen besteht. Die darüber liegende Yaveufa-Formation besteht aus basaltischen und andesitischen Strömen, Agglomeraten, vulkanoklastischem Sandstein und Kalkstein. Der Akuna-Intrusivkomplex aus dem mittleren Miozän besteht aus mehreren Phasen, die von Olivin-Gabbros, Doleriten, Hornblende-Gabbros und Biotit-Dioriten bis zu Granodioriten reichen. Elandora-Porphyr-Intrusionen und -Brekzien aus dem späten Miozän stehen in Zusammenhang mit der Mineralisierung und kommen in der Nähe einer großen, nach Nord-Nordosten verlaufenden Transferstruktur vor.

Die bekannte Mineralisierung in diesem Gebiet besteht aus Gold- und Kupferskarn-Lagerstätten, Porphyr-Kupfer-Lagerstätten, Scher-Gold-Lagerstätten, epithermalen Ader-Lagerstätten und Gold-Seifenlagerstätten.

In diesem Gebiet sind über 35 Hartgestein- und 18 Goldseifenlagerstätten bekannt. Von Bedeutung sind die scherhaltigen goldhaltigen Quarzadern von Kathnell; solche strukturell bedingten Adern sind möglicherweise weiter verbreitet als bisher angenommen und bieten ein neues Explorationsziel (Downes, 1993).

Die Kainantu-Goldmine in der Provinz Eastern Highlands, Papua-Neuguinea, ist ein neu entdecktes und bedeutendes Beispiel für verschiedene Cu-Au-Mineralisierungsarten in einem porphyrischen Mineralsystem. K92 Mining ist Eigentümer und Betreiber von Kainantu und gab im März 2023 die Ressourcen der Mine mit 2,6 Moz zu 9,8 g/t AuEq (gemessen und angezeigt) und 2,9 Moz zu 9,2 g/t AuEq (abgeleitet) an. Darüber hinaus wird die abgeleitete Ressource bei der Porphyrlagerstätte K92 Blue Lake mit 10,8 Mio. Unzen zu 0,61 g/t AuEq angegeben. Die Mineralisierung auf dem Grundstück umfasst Au, Ag und Cu, die in epithermalen Au-Tellurid-Adern mit geringer Sulfidierung, Au-Cu-Ag-Sulfid-Adern mit Intrusion Related Gold Copper (IRGC") Affinität, weniger erkundeten porphyrischen Cu-Au-Systemen und alluvialem Gold vorkommen. Die Mineralisierung in der Goldmine Kainantu ist nicht unbedingt ein Indikator für die Mineralisierung auf den WDR-Grundstücken

Projekt Arau, Kainantu, PNG

Das Projekt Arau besteht aus einer EL2651 und einer ELA in der Region Kainantu in der Provinz Eastern Highlands, PNG, die unmittelbar östlich der Goldmine Kainantu, die sich im Besitz von K92 Mining Ltd. befindet, liegen und an diese angrenzen.

Erste Explorationsarbeiten durch frühere Betreiber haben zwei potenzielle Lagerstättentypen auf dem Projekt identifiziert:

Epithermales Gold (Sabudia Hill, Onga Hill und Erandora) und

Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen (Mt. Victor, Mt. Aiyonka, Ebitara und P1-Vorkommen).

Innerhalb des Lizenzgebiets erstreckt sich das Mt. Victor-Prospekt (Kupfer-Gold-Porphyr-Ziel) über eine Fläche von 800 mal 400 Metern; frühere Bohrungen deuten darauf hin, dass es sich bei dem Prospektionsgebiet um einen mehrphasigen Intrusionskomplex handelt, der Kupfer und Gold mineralisiert. Es handelt sich um ein bohrbereites Grundstück, in dem frühere Schlitzproben die folgenden hohen Goldgehalte identifiziert haben:

38 m mit 2,64 g/t Au

12 m mit 5,5 g/t Au

18 m mit 2,4 g/t Au

10m @ 3,7 g/t Au.

Diese Schlitzproben befinden sich im zentralen Teil des Grundstücks Mt Victor südwestlich der ehemaligen Goldmine Mt Victor. Frühere Bohrungen wurden in den 1980er Jahren durchgeführt und alle Bohrlöcher waren vertikal, was für die subvertikalen Verwerfungszonen innerhalb der Schürfstelle möglicherweise nicht geeignet war.

Tabelle 1 - Signifikante Bohrabschnitte auf dem Grundstück Mt Victor

Hole ID E* N* Depth From (m) Length (m) Au g/t Cu ppm Notes CRD58 385177 9291680 64.5 0 64.5 0.18 106 granodiorite intruded by diorite DDH89-1 384650 9291308 260 234 5 0.85 NA visible disseminated copper mineralization DDH89-2 384965 9291825 300 43 10 1.10 NA under review DDH89-3 384873 9291562 300 213 10 1.20 NA under review MVD07 384746 9291253 52.8 0 52.8 0.10 384 altered pyritic diorite MVD08 384831 9291327 30 16 14 0.19 373 argillic altered QFP MVD09 384853 9291333 36 34 2 0.29 NA epidote altered intrusive MVD20 384900 9291345 75 0 75 0.34 304 argillic altered brecciated porphyry MVD21 384890 9291353 48 0 48 0.41 329 diorite/QFP brecciated contact MVD36 385032 9291456 24 22 2 14.70 463 altered pyritic porphyry MVD40 384994 9291435 38 0 38 3.10 1400 silica epidote altered porphyry MVD46 384932 9291388 34.5 15 19.5 0.33 117 epidote pyrite altered porphyry MVD50 385068 9291469 29 16 13 0.13 722 clay altered granodiorite MVD52 384962 9291475 30 14 16 1.01 77 sericite epidote altered porphyry MVD62 384704 9291152 75 40 35 0.12 287 kspar epidote altered porphyry MVD63 384596 9291160 48 0 48 0.75 373 diorite intruded by pyritic porphyry

Abbildung 2. Mt. Victor Prospect-Karte mit vorgeschlagenen Bohrstellen. Falls das Bild nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier: https://www.investor-files.com/content/2023_04_19_FSX_News2_91e845c840.jpg

Die ersten Bohrungen auf dem Projekt Arau werden fünf abgewinkelte Diamantbohrlöcher umfassen, die auf eine erfolgreiche elektromagnetische Untersuchung und frühere hervorragende geochemische Probenergebnisse folgen sollen.

Projekt Wild Dog, Neubritannien, PNG

Das Wild Dog-Projekt besteht aus zwei Explorationslizenzanträgen (EL2516 & EL2761) mit einer Gesamtfläche von 1424 km², die sich auf der Insel New Britain befinden und etwa 50 km südwestlich von Rabaul und Kokopo, PNG, liegen.

Das Projekt Wild Dog liegt innerhalb einer großen, nach NNE verlaufenden Struktur mit einer Länge von mindestens 26 km, die offensichtliche vulkanische Calderastrukturen und Intrusionen durchquert. Während des Mio-Pliozäns waren mindestens drei vulkanische Zentren, die als Nengmutka-, Keravat- und Sikut-Caldera bekannt sind, entlang dieses Horstes und der Grabenzone lokalisiert. Dieser Strukturkorridor ist ein epithermales und porphyrisches hydrothermal-magmatisches Mineralisierungsfeld.

Die Nengmutka-Caldera, in der sich die Wild Dog-Lagerstätte befindet, ist durch eine Reihe von kalkalkhaltigen Andesit-Brekzien und Aschefluss-Tuffen gekennzeichnet, die als Nengmutka-Vulkanite bekannt sind (Lindley, 1988). Diese Formation wurde auf einer Fläche von 600 km2 kartiert. Tonalit des Arabam-Diorits durchdringt die vulkanische Sequenz und scheint teilweise zeitgleich mit dem Vulkanismus in der Caldera aufzutreten.

Die Edelmetallvorkommen sind mit epithermalen Adern verbunden, die Gold-Silber-Tellurid-Mineralisierungen (Au-Ag-Te) enthalten. Gold und Silber kommen als native Metalle und als Telluridmineralien vor. Porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierungen treten ebenfalls in Verbindung mit diesen Intrusionszentren auf, die in der Regel den epithermalen Systemen zugrunde liegen. Der gesamte anerkannte Gürtel befindet sich innerhalb der Wild Dog-Liegenschaften.

Im zentralen Teil des Wild Dog-Projekts befindet sich ein bedeutender struktureller Korridor, der als "Wild Dog - Gunsap Corridor" bezeichnet wird. Der Korridor ist mindestens 15 km lang und bis zu 4 km breit und beherbergt mindestens drei Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten sowie mehrere epithermale Goldlagerstätten und -lagerstätten.

Die ursprüngliche epithermale Goldlagerstätte Wild Dog kommt innerhalb des "Wild Dog - Gunsap Corridor" im zentralen Teil der Liegenschaften vor. Sie wurde 1983 entdeckt und zwischen 1983 und 2005 von verschiedenen Explorationsunternehmen durch umfangreiche Kartierungen, Schürfungen, Gesteinsproben und Bohrungen erkundet. New Guinea Gold Limited (NGGL) betrieb von 2007 bis 2011 einen kleinen Tagebaubetrieb. Seit der Schließung der Mine wurden keine Explorationen mehr durchgeführt.

Abbildung 3. Karten des Standorts und der Grundstücke des Wild Dog-Projekts. Falls das Bild nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier: https://www.investor-files.com/content/2023_04_19_FSX_News3_6d60ede5f9.jpg

Historische Arbeiten, die von einem früheren Betreiber durchgeführt wurden, ergaben signifikante Goldgehalte. Kanalproben auf dem Kavursuki-Prospekt ergaben 4 m mit 9,41 g/t Au und auf der Kargalio-Ader 6 m mit 11,5 g/t Au.

Die von früheren Explorationsunternehmen durchgeführten Bohrungen auf dem Grundstück Kavursuki, das sich innerhalb der Zone Wild Dog und nördlich der ehemaligen Mine Wild Dog befindet, ergaben ebenfalls positive hochgradige Ergebnisse.

Tabelle 2 - Signifikante Bohrabschnitte auf dem Grundstück Kavursuki

Hole ID N E RL Depth Azim Dip From (m) Length (m) Au g/t Cu ppm 90KVD005 9490500 395008 787 85.60 101.50 -45.00 5.35 1.25 12.80 1200 90KVD009 9490834 395227 758 93.85 101.50 -45.00 44.65 3.75 11.21 639 10KVD016 9490464 394971 798 51.00 101.50 -50.00 35.44 8.06 6.49 194 10KVD017 9490464 394970 798 50.00 101.50 -65.00 29.08 1.12 33.70 120 11KVD019 9490496 395039 807 45.10 101.50 -60.00 11.10 5.25 9.45 167 11KVD020 9490537 395045 805 50.90 101.50 -50.00 32.45 11.05 3.18 377 11KVD025 9490809 395241 752 45.20 101.50 -50.00 14.75 8.15 18.77 2801 11KVD026 9490810 395272 776 51.70 281.50 -60.00 33.80 5.10 14.70 101 11KVD027 9490870 395252 767 56.10 101.50 -50.00 30.70 1.90 10.35 46

Abgesehen von den Bohrungen, die in der ehemaligen Goldmine Wild Dog durchgeführt wurden, gibt es noch mehrere Bohrabschnitte, die außerhalb der Minenumgebung weiter erkundet werden müssen (siehe Tabelle unten), abgesehen von den verschiedenen Graben- und Schlitzprobenzielen.

Tabelle 3 - Signifikante Bohrabschnitte im Schürfgebiet Wild Dog

Hole ID N E RL Depth Azim Dip From Length Au g/t Cu ppm 86WDD020 9489141 394278 983 259.35 103.50 -60.00 129.35 7.70 5.28 902 87WDD024 9489117 394316 965 152.55 98.50 -60.00 138.25 5.10 8.32 8556 87WDD027 9489115 394325 965 200.40 98.50 -60.00 117.95 6.20 19.13 786 87WDD040A 9489219 394320 994 280.99 103.50 -60.00 148.60 4.20 12.50 4066 87WDD045 9489235 394287 988 300.20 103.50 -60.00 201.30 2.85 16.94 32123 87WDD051 9489249 394257 985 309.10 103.50 -60.00 253.95 6.05 7.29 2054 87WDD058 9489285 394359 977 285.90 101.50 -60.00 147.00 12.45 4.96 6694 87WDD064 9489179 394289 1001 290.60 101.50 -60.00 158.00 14.95 2.73 650 87WDD065 9489160 394330 996 250.10 101.50 -60.00 142.70 4.65 5.49 3246 87WDD069 9489139 394375 991 123.50 101.50 -60.00 88.55 7.75 7.12 7151 08WDD111 9489393 394513 906 100.00 281.50 -60.00 48.40 7.10 5.47 931 85WDD014 9488708 394260 954 86.20 113.50 -51.00 48.25 5.25 9.79 10863 86WDP010 9488839 394302 909 60.00 83.50 -60.00 34.00 6.00 6.71 5047 87WDD040A 9489219 394320 994 280.99 103.50 -60.00 164.55 13.50 8.56 3056 90WDD086 9488948 394337 890 79.00 78.50 -50.00 18.45 11.25 16.22 3473 97WD098 9489389 394487 905 39.00 98.50 -45.00 12.00 8.00 9.73 NA*

NA* - nicht untersucht oder nicht verfügbar.

Tabelle 4 - Signifikante Bohrabschnitte im Mengmut-Projekt

Hole ID North East RL Depth Azim Dip From Length Au g/t Cu ppm MRC01 9487963 393871 968 20.00 0.00 -90.00 2.00 18.00 3.05 3084 MRC02 9487978 393874 971 30.00 0.00 -90.00 0.00 18.00 3.07 1053 90WDD087 9488091 394082 1021 61.95 101.50 -50.00 7.30 1.35 5.02 1650 90WDD088 9488104 394070 1023 40.30 101.50 -50.00 21.30 1.55 3.95 25 MMD003 9486870 393532 924 104.00 133.00 -50.00 2.35 4.42 NA* MMD006 9486770 393479 945 122.05 133.00 -50.00 2.55 4.16 NA*

Darüber hinaus ergaben mehrere Proben, die aus einer historischen Halde in der Nähe der Zone Wild Dog entnommen wurden, Bonanza-Gehalte an Gold und Kupfer, einschließlich der Probe 30104, die 242 g/t Au, 601 g/t Ag und 9,52 % Cu ergab, und der Probe 68001, die 122,5 g/t Au, 350 g/t Ag und 11 % Cu ergab.

Abbildung 4. Nach Nordosten verlaufender struktureller Korridor Wild Dog - Gunsap, der sich mit äquidistanten Intrusionen und Caldera-Merkmalen deckt. Falls das Bild nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2023_04_19_FSX_News4_e0deb67a45.jpg

Abbildung 5. Historische Explorationsdaten im Wild Dog Projekt. Falls das Bild nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier: https://www.investor-files.com/content/2023_04_19_FSX_News5_53e4c31e0a.jpg

Das Explorationsprogramm bei Wild Dog wird sich zunächst auf die Bohrung des Kupfer-Gold-Porphyr-Ziels Magiabe sowie auf die Erprobung des potenziellen Vorhandenseins eines Pfeilspitzen-Intrusionskomplexes in der Tiefe unterhalb der Zone Wild Dog konzentrieren (Abbildung 5).

Abbildung 6. Schematischer Schnitt durch die Wild Dog Zone, der die Lage des potenziellen "Arrowhead Intrusive Complex" zeigt. Falls das Bild nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier: https://www.investor-files.com/content/2023_04_19_FSX_News6_51f7eb310f.png

Projekt Kesar Creek, Kainantu, PNG

Das Projekt Kesar Creek besteht aus einer ELA2711 und befindet sich 10 km westlich der Goldmine Kora, die sich im Besitz von K92 Mining befindet und von diesem betrieben wird.

Die Exploration bei Kesar Creek hat das Vorhandensein von halbmassiven Kupfersulfiden identifiziert, die in Quarzadern parallel zur Goldlagerstätte Kora verlaufen, sowie das Potenzial für eine Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte. Obwohl bei Kesar Creek bisher nur begrenzte Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, ergaben erste Gesteinsprobenprogramme hochgradige Gold-Kupfer-Silber-Werte, darunter:

Gesteinsprobe Nr. 14128 mit 11,5 g/t Au

Gesteinsprobe Nr. A1428 mit 11,9 g/t Au

Gesteinsprobe Nr. 9231F mit 10,6 g/t Au

Gesteinsprobe Nr. 14236 mit 11,6 g/t Au, 29 g/t Ag, 360 ppm Cu

Gesteinsprobe Nr. A14023 mit 30,4 g/t Au, 240 g/t Ag, 1300 ppm Cu

Abbildung 7. Historische Explorationsdaten auf dem Projekt Kesar Creek mit Graben-, Boden- und Gesteinsuntersuchungsergebnissen sowie wichtigen geologischen Merkmalen, die zuvor von Highlands Gold Ltd. und Barrick PNG Ltd. kartiert wurden. Falls das Bild nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier: https://www.investor-files.com/content/2023_04_19_FSX_News7_f8b50689f7.jpg

Bedingungen der Transaktion

Durch die Unterzeichnung eines unverbindlichen Term Sheets haben sich Fosterville South und WDR darauf geeinigt, die Bedingungen eines endgültigen Aktienkaufvertrags auszuhandeln und zu regeln, wobei Fosterville South alle emittierten und ausstehenden Wertpapiere von WDR erwerben wird. Sowohl das Management von WDR als auch von FSX unterstützen diese Transaktion. Als Gegenleistung wird Fosterville South insgesamt 16,8 Millionen Stammaktien an die Aktionäre von WDR emittieren, 526.835 Aktienkauf-Warrants an die Inhaber von Warrants von WDR ausgeben und 1.553.520 Optionen an die Inhaber von Aktienoptionen von WDR gewähren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung und der für ähnliche Transaktionen üblichen Bedingungen.

Über FSX

FSX begann mit zwei hochgradigen Goldprojekten, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden und als Lauriston- und Golden Mountain-Projekt bezeichnet werden. Seither hat FSX ein großes Gebiet an bewilligten und beantragten Grundstücken erworben, das weitere hochgradige epizonale (Niedrigtemperatur-) Goldmineralisierungen enthält und als Providence-Projekt bezeichnet wird, sowie eine große Gruppe an kürzlich konsolidierten Lizenzanträgen, die als Walhalla Belt-Projekt bezeichnet werden und eine Vielzahl an epizonalen und intrusionsartigen Goldmineralisierungen enthalten, die alle im australischen Bundesstaat Victoria liegen. Das Landpaket Fosterville South, das über einen Zeitraum von mehreren Jahren zusammengestellt wurde, umfasst insbesondere ein 600 Quadratkilometer großes Grundstück unmittelbar südlich und innerhalb desselben geologischen Rahmens, der die epizonalen Goldgrundstücke von Agnico Eagle in Fosterville beherbergt. Darüber hinaus verfügt Fosterville South über die Goldprojekte Moormbool und Beechworth, die sich ebenfalls im australischen Bundesstaat Victoria befinden. Das Projekt Moormbool weist eine epizonale Goldmineralisierung auf, während Beechworth eine mesozonale und intrusionsbezogene Goldmineralisierung aufweist. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Exploration von epizonalen Goldvorkommen, die der herausragenden Weltklasse-Goldmine Fosterville ähneln.

Alle Grundstücke von FSX, mit Ausnahme von Moormbool, haben trotz begrenzter moderner Exploration und Bohrungen eine historische Goldproduktion aus Hartgestein. Die Exploration in Victoria konzentriert sich weiterhin auf bestimmte Schlüsselziele, deren bisherige Ergebnisse auf ein hervorragendes Explorationspotenzial hindeuten.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von WDR-Direktor Chris Muller, PGeo, einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Mr. Muller ist für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich und hat vor Ort Zeit damit verbracht, die Probenahmeergebnisse zu überprüfen und die Arbeitsprogramme und Ergebnisse mit dem geologischen Personal und externen Beratern zu besprechen.

Im Namen des Unternehmens:

Rex Motton

Chief Operating Officer und Director



Kontakt:

Adam Ross, Investor Relations

Tel: +1-604-229-9445

Gebührenfrei: +1-833-923-3334

Email: info@fostervillesouth.com





Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fosterville South warnt davor, dass alle vorausschauenden Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Entwicklung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der jeweiligen Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Fosterville South, den geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Grundstücken Lauriston und Golden Mountain und der Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können sich die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen unterscheiden, die in den vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Abgesehen von den geltenden Wertpapiergesetzen verpflichtet sich Fosterville South nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70167Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70167&tr=1



