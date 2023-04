NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 73 auf 69 Euro gesenkt, die Aktien aber vor Quartalszahlen auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Ölstudie. Das erste Quartal dürfte für die Branche wohl insgesamt solide verlaufen sein. Der Analyst sieht aber Gefahren für negative Gewinnrevisionen für das zweite Quartal und danach. Er verwies unter anderem auf moderatere Gaspreise. Kursschwächen bei Totalenergies seien aber Kaufgelegenheiten./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 23:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 01:22 / BST



ISIN: FR0000120271