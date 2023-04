Der Norweger Anders Indset beschäftigt sich mit den menschlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Digitalsierung und berät Vorstände von DAX-Unternehmen. In seinen drei Bestsellern "Wildes Wissen", "Quantenwirtschaft" und "Das infizierte Denken" geht es um die Philosophie von gestern mit der Technologie von morgen. Anders Indset bezeichnet sich als ehemaligen "Hardcore-Kapitalisten" und jetzigen Wirtschaftsphilosoph. Indset schreibt über die KI, Quantencomputer, und Algorithmen, die die Welt verändern, weit vor dem tatsächlichen Boom, angestachelt durch ChatGPT. Welche Denkweisen von Führungspositionen sich ändern müssen, welche neuen Technologien in sehr kurzer Zeit sich als Megatrends erweisen könnten und wie der Mensch das Denken in Bezug auf Finanzmarkt und Wirtschaft neu lernen muss, erfahren Sie in diesem Interview mit dem Wirtschaftsphilosoph Anders Indset.