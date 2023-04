HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz vor den am 12. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Die Jahre 2021 und 2022 seien überschattet gewesen von dem Rechtsstreit über Wertpapierbetrug der Tochter Global Investors US, was die Aktie des Versicherers belastet habe, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seit Jahresbeginn 2023 habe sich die Aktie indes überdurchschnittlich zum Branchenindex SXIP entwickelt und das dürfte sich ihm zufolge fortsetzen. Starke Ergebnisse sollten ein Antrieb dafür sein./ck/ajx



ISIN: DE0008404005