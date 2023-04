Die voestalpine hat die heute morgen angekündigte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 250 Mio. Euro platziert. Laut voestalpine war das Investoreninteresse an dieser Kapitalmarkttransaktion groß. Die in 100.000 Euro gestückelten Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren werden zu 100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und können anfänglich in ca. 6,1 Millionen neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien der voestalpine AG gewandelt werden. "Die erfolgreiche Platzierung zeigt die hohe Reputation der voestalpine am Kapitalmarkt und bestätigt das Vertrauen in unser Geschäftsmodell", betont Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG. "Mit der heute abgeschlossenen Emission stärken wir weiter unsere ...

