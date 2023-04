HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi nach dem Jahresbericht des Pharmakonzerns für 2022 auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die jüngsten positiven Daten für das Mittel Dupixent bei chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung seien sehr ermutigend gewesen, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es brauche aber noch andere Pipeline-Erfolge, damit es zu einer Neubewertung der Aktie kommen könne. Sie aktualisierte daher ihr Modell nur hinsichtlich der jüngsten Währungseffekte und mit Blick auf das erste Quartal./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 16:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578