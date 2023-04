DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. April (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 1Q 01:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Money Marketeers of New York University *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 BI-PK) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1Q 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q 07:20 SE/Volvo AB, ausführliches Ergebnis 1Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Hawesko Holding AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+10,1% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+15,8% gg Vj *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten März 08:00 DE/Destatis-Daten zu Personen mit Einwanderungsgeschichte und Migrationshintergrund 2022 *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 103 zuvor: 104 *** 09:00 DE/Nagarro SE, Kapitalmarkttag 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. mit Beratung (10:30) über den Antrag der Unionsfraktion zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Rolle von Bundeskanzler Scholz (SPD) in der Steueraffäre um die Hamburger Warburg-Bank 09:00 PT/Bundeskanzler Scholz, Besuch bei VW IT Solutions in Lissabon 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Schlussanträge zum Zugriff der Kriminalpolizei auf Handydaten 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zur Verlängerung von Strandkonzessionen in Italien 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Urteil zu Gültigkeit der Dienstleistungsrichtlinie 10:00 DE/Bilfinger SE, HV 10:00 DE/Schaeffler AG, HV 10:00 DE/Verbändebündnis Wohnungsbau, PK zum Wohnungsbau-Tag 2023 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q Eurozone 11:00 DE/Familienunternehmer-Tage mit Reden von Finanzminister Lindner (13:15) und Wirtschaftsminister Habeck (15:30), Berlin *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q 13:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Keynote beim Wohnungsbau-Tag 2023, *** 13:30 DE/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 15./16. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 244.000 zuvor: 239.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: -20,0 zuvor: -23,2 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am virtuellen Treffen des Major Economies Forums on Energy and Climate Change 16:00 DE/Flughafen Frankfurt-Hahn, PK zu Zukunft des Flughafens mit Insolvenzverwalter Plathner und des Chef des Käufers Triwo, Adrian *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April PROGNOSE: -18,5 zuvor: -19,2 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: - 2,2% gg Vm zuvor: +14,5% gg Vm 18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Mester (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Akron Roundtable Signature Series *** 22:15 US/EZB-Direktorin Schnabel, Gastvorlesung in der Stanford Graduate School of Business 23:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede am Eastern Florida State College - DE/GK Software SE, Ende der Andienungsfrist im Zuge der Übernahmeofferte des japanischen Fujitsu-Konzerns *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** - DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Videobotschaft zum 55. Jubiläum der Zentralbank Maltas ===

