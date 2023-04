Führungskräfte mit Erfahrung bei Adobe, SAP, Business Objects, Marketo, CA Technologies und Citrix verstärken das Team von Boomi, dem führenden Anbieter von Software as a Service (SaaS)

Die Neuzugänge im Führungsteam ergänzen die kürzlich erfolgten Ernennungen eines neuen CFO und CMO und unterstützen die weitere globale Expansion von Boomi

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute die Ernennungen von Greg Wolfe zum Chief Commercial Officer, von Rahim Bhatia zum Chief Strategy Officer und von Jessica Soisson zum Chief Accounting Officer bekannt. Darüber hinaus kommt Dan McAllister als Senior Vice President of Global Alliances and Channels zum Unternehmen sowie Troy Anderson als Global Commercial Market Vice President.

"Ich bin hoch erfreut, weiterhin Top-Talente zur Erweiterung und Verstärkung unseres bereits ausgezeichneten Teams von Führungskräften, die sich auf den Kundenerfolg bei Boomi konzentrieren, zu gewinnen", sagte Steve Lucas, CEO von Boomi. "Die Nachfrage nach digitaler Konnektivität, Integration und Automatisierung war noch nie so groß wie heute, da Unternehmen in allen Branchen mit einer noch nie dagewesenen Marktvolatilität, einem rasanten technologischen Wandel und einem zunehmend komplexen Software-Ökosystem konfrontiert sind. Diese Führungspersönlichkeiten haben die Erfahrung und die Leidenschaft, Boomi auf die nächste Stufe zu heben, indem wir Unternehmen helfen, die dringenden Herausforderungen von heute zu lösen und die Chancen von morgen zu nutzen."

Als Chief Operating Officer bei Marketo arbeitete Greg Wolfe zuvor eng mit dem CEO von Boomi, Steve Lucas, zusammen, mit dem er das Unternehmen ausbaute und es zu einer erfolgreichen Übernahme durch Adobe führte.

Die Neubesetzung der Führungspositionen folgt auf die kürzlich erfolgten Ernennungen von Arlen Shenkman zum Chief Financial Officer (CFO) und Alison Biggan zum Chief Marketing Officer (CMO) und unterstützt die Expansion von Boomi in den wachstumsstarken Märkten in Indien und im asiatisch-pazifischen Raum.

Als branchenführendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen ist Boomi stolz auf eine wachsende Nutzergemeinschaft von mehr als 100.000 Mitgliedern und einer der größten Reihen globaler Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen, darunter Amazon Web Services, Google und Microsoft.

Boomi wird in den Listen Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Amerikas aufgeführt. Das Unternehmen wurde außerdem mit zwei internationalen Stevie® Awards in den Kategorien "Company of the Year" und "Product Innovation", dem Gold Globee® Award in der Kategorie "Platform as a Service" (PaaS), den Merit Award for Technology in der Kategorie "Cloud Services" sowie dem Stratus Award als "Global Leader in Cloud Computing 2022" ausgezeichnet und erhielt die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide für zwei aufeinanderfolgende Jahre.

Neue Ernennungen im Boomi-Führungteam:

Greg Wolfe, Chief Commercial Officer

Als Chief Commercial Officer bei Boomi wird Greg Wolfe die globale Strategie des Unternehmens überwachen und das Wachstum und die hervorragende Kundenerfahrung in allen Geschäftsbereichen und Regionen fördern. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Leitung und dem Betrieb einer Reihe von Unternehmen und Funktionen in der SaaS-Kategorie ist Greg Wolfe eine erfahrene Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung des Erfolgs, dem Aufbau von leistungsstarken Teams und der Wertoptimierung für alle Beteiligten. Bevor er zu Boomi kam, war er auf C-Ebene und in Führungspositionen bei einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen tätig, darunter Adobe, SAP, Business Objects, Marketo, Crystal Decisions und Xerox Corporation.

Rahim Bhatia, Chief Strategy Officer

Rahim Bhatia kommt als Chief Strategy Officer zu Boomi, um die Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie zur Förderung des Unternehmenswachstums und des Kundenerfolgs zu unterstützen. Rahim Bhatia ist eine kunden- und geschäftsorientierte Führungspersönlichkeit mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Steigerung des Kunden- und Umsatzwachstums bei Technologieunternehmen wie SAP, CA Technologies und Axway.

Jessica Soisson, Chief Accounting Officer

Jessica Soisson ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Bereich der Einhaltung von behördlichen Vorschriften und Governance-Anforderungen in schnell wachsenden, multinationalen Unternehmen. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Diligence, Akquisitionen und Abspaltungen, Unternehmensumstrukturierungen und Neugestaltung von Geschäftsprozessen. Als Chief Accounting Officer wird sie für die Aufsicht über alle Buchhaltungsangelegenheiten und -funktionen des Unternehmens, Steuern, Treasury und verschiedene andere Funktionen, wie Auftragsmanagement und Inkasso, verantwortlich sein. Jessica war zuvor Chief Accounting Officer und SVP, Corporate Controller bei Citrix Systems und arbeitete in leitender Funktion bei Arthur Andersen.

Dan McAllister, Senior Vice President of Global Alliances and Channels

Dan McAllister bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich globale Kooperationen und Vertriebspartnerschaften mit zu Boomi. Zuvor leitete er globale Teams und erzielte branchenführendes Wachstum bei Salesforce, MuleSoft, Box, NetSuite, Crystal Decisions und SAP. Bei Boomi wird sich Dan darauf konzentrieren, das umfangreiche globale Partner-Ökosystem des Unternehmens weiter auszubauen und Win-Win-Programme für Partner zu entwickeln.

Troy Anderson, Global Commercial Market Vice President

Troy Anderson leitete zuletzt den Bereich Data Analytics Sales bei Google Cloud für Nordamerika. Vor der Übernahme durch Google leitete Troy Anderson den weltweiten kommerziellen Vertrieb und die Go-to-Market-Strategie für Looker. Seit mehr als 20 Jahren ist Troy Anderson auf die Leitung des kommerziellen Vertriebs mit Schwerpunkt auf der Teamkultur spezialisiert. Vor seiner Tätigkeit bei Google hatte Troy leitende Positionen bei Qlik, SAP, Crystal Decisions und Business Objects in den Bereichen Global Sales, Business Development und Operations inne. Unter Troys Leitung wurden seine Unternehmen als Top-Arbeitgeber in der Region anerkannt.

Über Boomi

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und heute führendes globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenbestand unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren, während sie Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.

