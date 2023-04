EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

KION Group startet stark in das Geschäftsjahr 2023 Geschäftsentwicklung im Segment ITS im ersten Quartal deutlich besser als erwartet

KION Group hebt deshalb die Prognose 2023 an

EBIT bereinigt des Konzerns im ersten Quartal voraussichtlich bei 156 Mio. € ( Vorjahr : 170,3 Mio. €)

: Deutlich positiver Free Cashflow von voraussichtlich 105 Mio. € (Vorjahr: -432,6 Mio. €)

Segment SCS im Rahmen der Konzern-Erwartungen - Auftragsvolumen signifikant unter Vorjahresquartal Frankfurt am Main, 19. April 2023 - Basierend auf vorläufigen Zahlen verzeichnete die KION Group dank des Segments Industrial Trucks & Services (ITS) eine besser als erwartete Geschäftsentwicklung im ersten Quartal des Jahres 2023. In dem deutlich gesteigerten EBIT bereinigt des Segments ITS von voraussichtlich 177 Mio. € (Vorjahr: 114,2 Mio. €) spiegelten sich vor allem die sich verbessernde Lieferkettensituation sowie Vorzieheffekte durch operative und unternehmerische Agilität positiv wider. Damit stieg die EBIT-Marge bereinigt von ITS auf voraussichtlich 8,8 Prozent (Vorjahr: 6,6 Prozent). Entsprechend fiel das EBIT bereinigt der KION Group besser als erwartet aus. "Die starke Entwicklung im Segment ITS zeigt, dass unsere eingeleiteten Maßnahmen greifen. Deswegen haben wir unsere Prognose angehoben. Der Konzern ist damit auf einem guten Weg, seine Profitabilität nachhaltig zu steigern", sagte Rob Smith, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. Die Entwicklung des Umsatzes und des EBIT bereinigt bei SCS bewegte sich im Rahmen der Konzern-Erwartungen. Dagegen blieb das Auftragsvolumen im Segment SCS deutlich unter dem Vorjahreswert zurück. Grund dafür war die anhaltende Zurückhaltung bei den Investitionsentscheidungen der Kunden, die für Verzögerungen bei Neubestellungen sorgte. Der Free Cashflow fiel voraussichtlich mit 105 Mio. € (Vorjahr: -432,6 Mio. €) deutlich positiv aus. Neben dem operativen Ergebnis trug das im Vergleich zum Jahresende 2022 annähernd unveränderte Net Working Capital maßgeblich dazu bei. Aufgrund des starken ersten Quartals bei ITS hat der Vorstand der KION GROUP AG die für das Geschäftsjahr 2023 aufgestellte Prognose für den Konzern und für das Segment ITS folgendermaßen angepasst: Prognose 2023 KION Group

Industrial Trucks

& Services Supply Chain

Solutions Prognose

2023 Prognose

2023

angepasst Prognose

2023 Prognose

2023

angepasst Prognose

2023

unverändert Umsatzerlöse1 mindestens

11,0 Mrd. € mindestens

11,2 Mrd. € mindestens

7,8 Mrd. € mindestens

8,0 Mrd. € mindestens

3,2 Mrd. € EBIT bereinigt1 mindestens

550 Mio. € mindestens

615 Mio. € mindestens

600 Mio. € mindestens

665 Mio. € mindestens

65 Mio. € Free Cashflow mindestens

500 Mio. € mindestens

565 Mio. € - - - ROCE mindestens

5,0 % mindestens

5,5 % - - - 1 Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte

Voraussichtliche Kennzahlen der KION Group für das am 31. März 2023 beendete erste Quartal in Mio. € Q1/2023 Q1/2022 Umsatzerlöse



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 2.781



2.005

783 2.734,5



1.718,4

1.019,8 EBIT bereinigt [1]



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions

156



177

7 170,3



114,2

74,0

Free Cashflow [2] 105 -432,6 Auftragseingang



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 2.444



1.957

498 2.900,1



2.082,1

843,2



[1] Bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und Sondereffekte

[2] Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus der Investitionstätigkeit



Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2021, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund

11,1 Mrd. €. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (fgr)

Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf derzeit nicht absehbare weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und den geopolitischen Folgen des Krieges sowie mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die KION GROUP AG und ihre Tochtergesellschaften sowie auf das weitere wirtschaftliche und politische Umfeld in den Märkten, in denen die KION GROUP AG und ihre Tochtergesellschaften tätig sind. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter



Frank Grodzki

Vice President External Communications & Group Newsroom

Telefon +49 (0)69 201 107 496

Mobil +49 (0)151 65 26 29 16

frank.grodzki@kiongroup.com

Christopher Spies

Senior Manager Corporate Communications

Mobil +49 (0)151 14 06 52 27

christopher.spies@kiongroup.com Weitere Informationen für Investoren

Sebastian Ubert

Vice President Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 329

sebastian.ubert@kiongroup.com



Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com Zusatzmaterial zur Meldung:



