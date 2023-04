Berlin (ots) -Der Bundestag debattiert am morgigen Donnerstag über einen Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Problem verdeckter Preiserhöhungen. Dazu erklären die verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Anja Weisgerber, und der zuständige Berichterstatter Volker Mayer-Lay:Anja Weisgerber: "Der Verbraucherschutz spielt bei dieser Bundesregierung überhaupt keine Rolle. Daher füllt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion diese Lücke, indem sie gegen versteckte Preiserhöhungen vorgeht. Wenn Neuauflagen von Produkten fast gleich aussehen und genauso viel kosten wie vorher, aber der Inhalt reduziert wird, dann geht uns das eindeutig zu weit. Vor solchen Entwicklungen müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher gerade in Zeiten hoher Teuerungsraten geschützt werden: nicht durch Verbote, sondern durch mehr Transparenz - beispielweise mit digital verfügbaren Informationen über geänderte Inhaltsmengen."Volker Mayer-Lay: "Schluss mit versteckten Preiserhöhungen! Stattdessen mehr Ehrlichkeit und Transparenz im Supermarkt. Hierzu gehören voll gefüllte Verpackungen und klar nachvollziehbare Preise - ohne versteckte Teuerung. Dies schützt nicht nur die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch die Umwelt. Aus diesem Grund haben wir einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht. Die größte Mogelpackung Deutschlands ist aber die Ampelkoalition, denn sie lässt, entgegen ihren Ankündigungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher im Stich. "Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5489599