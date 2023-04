Plug Power - Wasserstoffspezialist im Abwärtsstrudel. Kommt bald die Wende?

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Rund zwei Jahre ist es her, als die Aktie von Plug Power für rund 70 US-Dollar gehandelt wurde. Heute ist der Anteilsschein für weniger als zehn US-Dollar zu haben. Zwar hat sich der Umsatz von 2019 bis 2022 mehr als verdreifacht. Der Schwachpunkt: Der Konzern schreibt immer noch tiefrote Zahlen. Nicht zuletzt nach der Pleite einiger Banken werden Unternehmen, die keine Gewinne erwirtschaften, von vielen Investoren gemieden. Ein Ende der Talfahrt ist zwar noch nicht in Sicht. Lichtblicke gibt es dennoch.

Beim Brennstoffzellenhersteller kam die Zinswende in den USA zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Schließlich will Plug Power stark in den Ausbau der Produktionskapazitäten und des Produktportfolios investieren. Angesichts der hohen Investitionen in 2022 hat sich die Netto-Bar-Position bis Ende 2022 auf 1,5 Milliarden US-Dollar halbiert. Bei der Präsentation der Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekräftigte Konzernchef Andy Marsh, in diesem Jahr den Umsatz auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar verdoppeln und eine Brutto-Marge von rund 10 Prozent erzielen zu wollen. Verzögerungen im Werk in Georgia schüren allerdings Zweifel am Erreichen der Ziele. So mancher Anleger befürchtet gar eine weitere Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Expansionspläne.

Der Umsatzanstieg um knapp 40 Prozent im zurückliegenden Jahr signalisiert jedoch ein gestiegenes Interesse in Wasserstofftechnologien. Kürzlich gewann Plug Power einen Großauftrag von Uniper zur Entwicklung einer 100 MW Elektrolyseur-Anlage. Dies soll auch nur die erste Phase eines mehrstufigen Ausbaus sein. Anfang März ist ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug in Washington State abgehoben. Mit an Bord waren Brennstoffzellen von Plug Power. Der Konzern hat langfristige Kontrakte mit Kunden wie Amazon und Walmart sowie Joint Ventures mit Unternehmen wie Acciona, Renault und SK Group. In den USA wird die Entwicklung der Wasserstofftechnologie stark gefördert. Ziel ist, die Kosten für einen Kilo Wasserstoff von rund 3,80 US-Dollar im Jahr 2022 bis 2030 auf rund einen US-Dollar zu drücken. Einer Analyse von Columbia Threadneedle zufolge waren Ende 2022 680 Wasserstoff-Großprojekt in Planung. Von den dafür kalkulierten 240 Milliarden US-Dollar sind dem Analystenhaus zufolge bisher nur zehn Prozent investiert worden. Der Sektor ist also weiterhin in der Entwicklungsphase.

Als Hersteller von Brennstoffzellen und Elektrolyse-Anlagen ist Plug Power breit im Wasserstoffmarkt positioniert und verfügt über ein starkes Auftragspolster. Dennoch haben Investoren angesichts der Verluste in den zurückliegenden Jahren die Geduld mit Plug Power verloren. In knapp drei Wochen wird der Konzern finale Zahlen für das abgelaufene Quartal auf den Tisch legen. Gewisse Risiken scheinen inzwischen im Aktienkurs eingpreist. Positive Überraschungen sind somit ebenso möglich wie Negative. Bonus Cap-Zertifikate auf die Aktie von Plug Power oder ein Index-Zertifikat auf den breit gefassten Global Hydrogen Index II könnten interessante Alternativen für den Direkteinstieg in die Aktie sein. Mit Turbo Open End Papieren können Anleger hingegen gehebelt von der Kursentwicklung der Plug Power-Aktie partizipieren. Der überdurchschnittlich hohen Gewinnchance steht allerdings auch ein überdurchschnittlich hohes Verlustrisiko gegenüber.

Chart: Plug Power

Widerstandsmarken: 9,60/10,15/11,70/15,00/17,60 USD

Unterstützungsmarken: 7,70/8,80 USD

Die Aktie von Plug Power bildet einen langfristigen Abwärtstrend. Im Februar diesen Jahres hat sich die Abwärtsentwicklung gar noch beschleunigt. In den zurückliegenden Tagen hat sich das Papier zwischen 8,80 und 9,60 USD zunächst stabilisiert. Eine Trendumkehr ist noch nicht in Sicht. Diese deutet sich frühestens bei Notierungen oberhalb 10,15 USD und dem damit verbundenen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend oder einem Anstieg des RSL-Indikators über 0.9 an. Bis dahin muss mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis zum mehrjährigen Tief von 7,70 USD gerechnet werden.

Plug Power in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum:17.11.2021 - 18.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Plug Power in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.04.2017- 18.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Plug Power für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Vekaufspreis in EUR Barriere in USD

Bonuslevel/Cap in USD Finaler Bewertungstag Plug Power HC5N01 7,98 7,00 12,00 15.03.2024 Plug Power HC61PS 7,27 6,50 11,00 21.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.04.2023; 13:20 Uhr

Basiswert Produkttp WKN Verkaufspreis Finaler Beobachtungstag Global Hydrogen II Index Indexzertifikat HVB5H2 163,22 EUR Open End

*Indexgebühr 1,3% p.a.; Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.04.2023; 13:20 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Plug Power für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Knock-Out Barriere in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Plug Power HC5UGG 1,22 7,623974 7,623974 5,04 Open End Plug Power HC5PFS 0,32 8,63955 8,63955 10,75 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.04.2023; 13:20 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Plug Power für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Knock-Out Barriere in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Plug Power HC62H5 1,33 10,201199 10,201199 5,10 Open End Plug Power HC62H4 1,16 10,001175 10,001175 7,23 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.04.2023; 13:20 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Plug Power finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Plug Power - Wasserstoffspezialist im Abwärtsstrudel. Kommt bald die Wende? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).