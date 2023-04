NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Analystin Anke Reingen verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht, wonach die UBS einen Börsengang des Schweiz-Geschäfts der übernommenen Credit Suisse in Erwägung ziehen könnte. Dies würde die Sache noch komplizierter machen, so Reingen. Eine Entscheidung darüber müsse schnell getroffen werden, denn darüber definiere sich der weitere Weg und das Niveau der Integration, den die UBS für die Credit Suisse anstrebe. Ein solcher Schritt könnte sich aber wertsteigernd auswirken auf die UBS-Aktien und Risiken reduzieren. Jedoch nur dann, wenn die UBS in der Lage sei, das Kapital zu investieren, etwa über zusätzliche Aktienrückkäufe./ajx/bek



ISIN: CH0244767585