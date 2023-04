NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever vor Zahlen auf "Underweight" belassen. Laut einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie sollten die europäischen Konsumgüterhersteller im ersten Quartal dank anhaltend hoher Preise eine starke Umsatzentwicklung verzeichnet haben. Die Volumina dürften den Tiefpunkt erreicht haben und ab dem zweiten Quartal wieder steigen. Analystin Celine Pannuti bevorzugt dabei defensive Qualitätswerte wie Danone, Reckitt, Nestle, Kerry und Symrise sowie AB Inbev und Imperial Brands. Vorsichtiger sieht sie nun hingegen Spirituosenhersteller. Bei Unilever befürchtet sie eine weitere Volumenerosion sowie das siebte Quartal in Folge ohne Wachstum./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 00:15 / BST





ISIN: GB00B10RZP78