Singapur (ots/PRNewswire) -Der Hersteller von Verbindungselementen erhält zum zweiten Mal in Folge die allgemein anerkannte EcoVadis Platin-Zertifizierung sowie zwei Auszeichnungen bei den den Asia Sustainability Reporting AwardsAls Spezialist für fortschrittliches Design und Herstellung von kundenspezifischen Steckverbindern und hochpräzisen Produktlösungen, hat Interplex (https://www.interplex.com/) seine Position als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit weiter unterstrichen, indem es erneut die Platin-Akkreditierung der Rating-Agentur EcoVadis erhielt.Die EcoVadis-Nachhaltigkeitsakkreditierung, die eine gründliche Analyse aller Aspekte der Unternehmenstätigkeit erfordert, ist in allen Branchen anerkannt. Mit dem Erreichen des Platin-Grades gehört Interplex zu den besten 1% der über 100.000 jährlich bewerteten Unternehmen. Folglich können Kunden, die Interplex-Produkte kaufen, volles Vertrauen in die ethische und ökologische Glaubwürdigkeit des Unternehmens haben. Neben der Premiumstufe der EcoVadis-Zertifizierung wurde Interplex auch bei den Asia Sustainability Reporting Awards ausgezeichnet. Das Unternehmen kam in drei verschiedenen Kategorien in die engere Wahl und erhielt die goldene Auszeichnung für den besten Nachhaltigkeitsbericht eines Privatunternehmens sowie die bronzene Auszeichnung in der Kategorie "Beste Klimaberichterstattung".Interplex hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsinitiativen umgesetzt. Diese beziehen sich auf die Verringerung des CO2-Fußabdrucks, die Verbesserung der Energieeffizienz, die stärkere Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, die Minimierung von Abfällen, ein besseres Chemikalienmanagement und die Wassereinsparung. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter, die Verbesserung der Vielfalt am Arbeitsplatz, die Unterstützung der Gemeinschaft und die Förderung der Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette sind ebenfalls wichtige Prioritäten. Interplex investiert weiterhin in großem Umfang in die Nachhaltigkeit, mit speziellen Teams an jedem seiner Standorte weltweit."Es gab große Veränderungen in der Landschaft, und Nachhaltigkeit hat nun einen erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidungen der Kunden. Eine detaillierte Nachhaltigkeitsprüfung muss daher von den Herstellern durchgeführt werden", erklärt Interplex Chief Executive Officer Alex Perrotta. "Wir haben enorme Anstrengungen unternommen, um Interplex in Sachen Nachhaltigkeit an vorderste Front zu bringen, und die höchste Akkreditierung von EcoVadis macht uns zu einem Vorbild, nach dem andere Unternehmen streben können.""Nachhaltigkeit ist von zentraler Bedeutung für unsere laufende Geschäftsstrategie", fügt Interplex Chief Sustainability Officer Nantha Kumar Chandran hinzu. "Wir erkennen an, dass unser Handeln ökologische und gesellschaftliche Auswirkungen hat, und streben danach, die negativen Auswirkungen einzudämmen und gleichzeitig die positiven Ergebnisse zu maximieren. Durch das Erlangen der begehrten Platinbewertung von EcoVadis sind wir der Konkurrenz weit voraus. Das bedeutet, dass unsere Kunden auf der ganzen Welt wissen, dass wir eine Marke sind, der sie vertrauen können."