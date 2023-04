Hamburg (ots) -Der Deutsche Tennis Bund (DTB) und ServusTV Deutschland haben ihre Partnerschaft um ein weiteres Jahr verlängert. Der Privatsender unterstützt den DTB und seine 17 Landesverbände als "Offizieller Medienpartner" bereits seit dem 15. April 2022.Ziel der Partnerschaft war und ist es, die Free-TV-Präsenz des Tennissports in Deutschland gemeinsam voranzutreiben. ServusTV Deutschland hatte 2022 mit dem Stuttgarter ATP-Turnier BOSS OPEN, gefolgt vom WTA-Turnier bett1open in Berlin, den Hamburg European Open sowie der Davis Cup-Gruppenphase in Hamburg gleich vier Tennis-Highlights im Free-TV übertragen. Auch die deutschen Spiele bei den Davis Cup Finals in Málaga, zeigte der Privatsender live und exklusiv. In diesem Jahr werden die ATP und WTA-Turniere aus Stuttgart, Berlin und Hamburg wieder bei ServusTV Deutschland zu sehen sein.Simon Papendorf, Geschäftsführer des Deutschen Tennis Bundes, blickt zufrieden auf die bisherige Zusammenarbeit: "Wir haben durch diese Kooperation mit einem starken Partner für alle Tennis-Fans in Deutschland optimale Voraussetzungen geschaffen, internationales Spitzentennis live zu verfolgen. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Wahrnehmung von Tennis in Deutschland insgesamt zu verbessern", so Papendorf."ServusTV Deutschland bleibt auch 2023 die Heimat für Tennisfans im Free-TV. Zusammen mit unseren Partnern vom DTB erreichen wir die Fans kontinuierlich über das ganze Jahr hinweg - nicht nur bei ServusTV und unserer Streamingplattform ServusTV On sondern auch direkt am Court," kommentiert David Morgenbesser, Managing Director bei ServusTV.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16996/5489618