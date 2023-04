Tobias Brandis, Geschäftsbereichsleiter für Polysilizium bei Wacker Chemie, erläutert das Umfeld zum Wiederaufbau einer Photovoltaik-Wertschöpfungskette zur Produktion von Solarmodulen. Die Subventionspolitik der USA hat die Europäische Union wachgerüttelt, doch einige Regelungen reichen noch nicht aus. Außerdem bereitet der hohe Strompreis großes Kopfzerbrechen.pv magazine: Die EU-Kommission hat im Vorschlag für den Net Zero Industry Act im März das Ziel formuliert, dass 2030 40 Prozent der Photovoltaik-Anlagen, die in Europa installiert sind, auch hier produziert werden. Was ist das größte Hindernis, ...

