Mister Spex SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.05.2023 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



19.04.2023 / 15:35 CET/CEST

Mister Spex SE Berlin ISIN: DE000A3CSAE2

WKN: A3CSAE Berichtigung der am 17. April 2023 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung)

der Mister Spex SE am Freitag, dem 26. Mai 2023

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 17. April 2023 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Mister Spex SE als virtuelle Hauptversammlung einberufen für Freitag, den 26. Mai 2023, um 10:00 Uhr (MESZ). Hiermit weisen wir darauf hin, dass der Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes in der Bekanntmachung versehentlich falsch bezeichnet wurde und wie folgt berichtigt wird: Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der Grünebaum Gesellschaft für Event Logistik mbH (the burrow), Lützowplatz 15/Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 22/24, 10785 Berlin. Im Übrigen verbleibt es unverändert bei der am 17. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung der Einberufung. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Berlin, im April 2023 Mister Spex SE Der Vorstand



