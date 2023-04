Elon Musk hat seine Pläne für ein KI-Unternehmen vorgestellt. Es soll Microsoft und der Google-Muttergesellschaft Alphabet Konkurrenz machen. "Ich werde etwas ins Leben rufen, das ich ‚Truth GPT' oder eine maximal wahrheitssuchende KI nenne. Sie soll versuchen, die Natur des Universums zu verstehen." Das sagte Musk in einem Interview in der Sendung Tucker Carlson Tonight des amerikanischen Nachrichtensenders Fox News am Montag. Den Tesla-Aktionären könnten diese Pläne jedoch weniger gefallen.Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...