NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Walmart auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 159 US-Dollar belassen. Wesentlich für den Betreiber von Supermärkten sei es, seine Position als Marktführer im Bereich "Every-Day-Low-Price" (EDLP) zu bewahren und auszubauen, schrieb Analyst Dean Rosenblum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei müsse Walmart bei den "Every-Day-Low-Cost" (EDLC) "liefern" und gleichzeitig die Verfügbarkeit der Produkte im Regal verbessern. Zudem müssten die mühsamsten und unangenehmsten Arbeiten der Lager- und Filialmitarbeiter eliminiert werden./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 05:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 05:38 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9311421039