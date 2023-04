Steigende Renditen bei den zehnjährigen Bundesanleihen, DAX unterwegs Richtung 16.000 Punkte und die Konjunkturstimmung verbessert sich, laut den Daten. Dennoch werden die so genannten sicheren Häfen, wie Gold und Bitcoin weiter angesteuert. Was es damit auf sich hat, wie es um die Kerninflation tatsächlich bestellt ist und was vom Markt in nächster Zeit zu erwarten ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Carsten Mumm von Donner&Reuschel.