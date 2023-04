Südzucker fährt massive Gewinne ein - Dividendenerhöhung und positiver Kurssprung

Werbung







Obwohl der Zuckerkonzern seine Gewinnprognosen bereits mehrfach angehoben hatte, wurden die Geschäftszahlen nochmals übertroffen. An der Börse springt die Aktie auf ein neues 5-Jahreshoch und Anleger dürfen sich auf eine satte Dividendenerhöhung freuen.



Die Südzucker AG steigerte nach neuesten eigenen Angaben das EBITDA im Geschäftsjahr 2022/23 (1. März 2022 bis 28. Februar 2023) deutlich von 692 Mio. EUR im Vorjahr auf 1,07 Mrd. EUR. Nachdem die Ertragsprognosen mehrfach angehoben wurden, übersteigt das Ergebnis die selbst gesteckte Prognose von 1 bis 1,04 Mrd. EUR deutlich. Ebenfalls für das nächste Geschäftsjahr hebt Europas größter Zuckerkonzern die Prognosen sowohl für Umsatz, als auch Ertrag und das operative Ergebnis an. Auf die frühzeitige Veröffentlichung der überaus positiven Zahlen, die eigentlich für den 28.04.2023 terminiert waren, reagierte der Markt am Mittwoch heftig. Die Aktie legte um 12% zu und erreicht damit wieder die 5-Jahreshöchstmarken des Frühjahres 2018.



Der Vorstand schlug - vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats - eine Dividendenerhöhung auf 0,70 Cent pro Aktie, gegenüber 0,40 Cent in 2021/2022, vor.









Quelle: HSBC