Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US92337U1043 Verb Technology Company Inc. 19.04.2023 US92337U2033 Verb Technology Company Inc. 20.04.2023 Tausch 40:1

GB00BNR5MZ78 Melrose Industries PLC 19.04.2023 GB00BNGDN821 Melrose Industries PLC 20.04.2023 Tausch 3:1