Zur 20. Shanghai International Auto Show, die am 18. April offiziell eröffnet wurde, hat Leapmotor (Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd, HKG: 9863) seine gesamte neue Produktlinie mitgebracht, einschließlich des Modells C11 mit verbesserter Reichweite sowie der 2023er-Modelle C01, C11 und T03. Der Chairman von Leapmotor, Zhu Jiangming, und andere Führungskräfte übernahmen die Rolle des "Super-Testfahrers" und fuhren die Autos persönlich, um Nutzern das Selbstverständnis des Unternehmens als "OEM für die Nutzer" hautnah zu vermitteln.

Das Wertversprechen der neuen Leapmotor-Produktlinie erleichtert Auswahl und Kauf eines Fahrzeugs

Das Modell C11 mit verbesserter Reichweite bietet eine in seiner Klasse führende, rein elektrische Reichweite von 285 km, eine maximale Gesamtreichweite von 1024 km, einen besonders langen Radstand von 2930 mm und Ausstattungsmerkmale wie ein beeindruckendes Triple-Screen-Display, Nappaleder-Sitze, rahmenlose Türen und ein hochwertiges Musik-Cockpit, die allesamt ein luxuriöses Erlebnis vermitteln. Darüber hinaus ist das Modell C11 mit verbesserter Reichweite mit 28 Systemen zur maschinellen Wahrnehmung ausgestattet. Bis zu 23 Fahrassistenzfunktionen können gleichzeitig aktiviert werden, sodass der Nutzer komplexe Fahrszenarien wie Stadtfahrten und Hochgeschwindigkeitsfahrten über lange Strecken problemlos bewältigen kann.

Das 2023er-Modell C01 ist mit der CTC-Batterie-Fahrgestell-Integrationstechnologie ausgestattet und verfügt laut CLTC über eine maximale Reichweite von 717 km. Der C01 bietet eine maximale Leistung von 400 kW und ein maximales Drehmoment von 720 Nm. Die verborgenen Türgriffe, die schlanke Karosserie und die dynamischen Rückleuchten ermöglichen einen extrem niedrigen Luftwiderstandsbeiwert, der in seiner Klasse führend ist. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in etwas mehr als 3 Sekunden und bietet dem Fahrer ein ultimatives Fahrerlebnis.

Das intelligente Cockpit des 2023er-Modells C11 ist mit einem Qualcomm Snapdragon SA8155P-Chip, einem immersiven Triple-Screen-Display und einem hochintegrierten Full Touch Control-Design ausgestattet, das ein nahtloses Erlebnis ermöglicht und KI-Gesichtserkennung und andere Funktionen unterstützt. Der C11 ist mit einem ölgekühlten Hochleistungs-Elektroantrieb mit variabler Architektur ausgestattet, der eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,94 Sekunden erzielt. Die Doppelquerlenkerachse vorne und die 5-Lenker-Einzelradaufhängung hinten, die mit der Ausstattung von Luxusautos vergleichbar ist, verbessern Handhabung und Fahrerlebnis des gesamten Fahrzeugs erheblich und bieten zugleich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Komfort und Fahrverhalten.

Der Leapmotor T03 des Modelljahres 2023 ist als extrem sicheres 5-türiges Elektrofahrzeug mit 4 Sitzen, 2400 mm Radstand und einer käfigartigen Karosserie mit Anteil von hochfestem Stahl von bis zu 68 konzipiert. Zudem verfügt es über bis zu 10 automatische Fahrassistenzfunktionen, die einen doppelten Schutz für maximale Fahrsicherheit bieten. Darüber hinaus hat der T03 die EU-Typgenehmigung für kleine Gesamtfahrzeuge (Small Whole Vehicle Type Approval, SWVTA) erhalten. Leapmotor wird den internationalen Markt für den T03 weiter expandieren, um seine globale strategische Ausrichtung zu stärken.

Chairman ist "Super Test Driver" und fährt Gäste persönlich

Das Standlayout wurde inspiriert von handgezeichneten Skizzen des Gründungs-Chairman von Leapmotor, Zhu Jiangming. Neben kostenlosem Kaffee, Mittagessen, Obst und anderen Angeboten stand Zhu Jiangming auch für ein Lunch-Meeting mit Medien und Nutzern zur Verfügung, um in einem entspannten Gespräch Einblicke in Leapmotors Fahrzeugfertigung, Produktplanung, Nutzerbedürfnisse und Fahrerlebnisse zu gewähren.

Darüber hinaus veranstaltete Leapmotor auf der diesjährigen Autoshow das "Super Test Driver"-Event, bei dem Zhu und andere Führungskräfte die Nutzer persönlich chauffierten, um ihre Teilnahme so angenehm wie möglich zu gestalten.

Leapmotor, beyond your expectation.

