Neuer Geschäftsbereich CembraPay bündelt Buy Now Pay Later und digitale Zahlungsdienstleistungen



Zürich - Cembra lanciert den neuen Geschäftsbereich CembraPay und bündelt darin ihre Tochtergesellschaften Swissbilling und Byjuno. Die Einführung der neuen Marke ist ein weiterer Schritt im Ausbau der starken Position und der Aktivitäten im wachsenden Bereich Buy Now Pay Later (BNPL). Im Rahmen der Umsetzung ihrer Strategie und den damit verbundenen Investitionen in BNPL und eingebettete, digitale Zahlungsdienstleistungen führt Cembra ihre Tochtergesellschaften Swissbilling und Byjuno wie angekündigt in einem Geschäftsbereich zusammen. Unter der neuen Marke CembraPay entsteht damit ein führender Schweizer Anbieter für Rechnungskauflösungen mit flexiblen Zahlungsmöglichkeiten im Online- und Offline-Bereich. Holger Laubenthal, CEO von Cembra: «Der Markttrend geht weg von der klassischen Finanzierung und hin zu flexibleren Zahlungs- und Finanzierungslösungen. BNPL und eingebettete Zahlungsdienstleistungen passen hervorragend in unsere Gesamtstrategie und komplettieren unser differenziertes Produktportfolio. Mit dem Ausbau unserer BNPL-Aktivitäten unter der neuen Marke CembraPay können wir unserer Kundschaft, Partnern und Händlern eine noch grössere Auswahl an attraktiven Zahlungs- und Finanzierungsmöglichkeiten bieten, nahtlos integriert in die Kaufprozesse der Konsumentinnen und Konsumenten. Damit stärken wir unsere Position am Markt und schaffen die Voraussetzungen für ein beschleunigtes profitables Wachstum im BNPL-Bereich.» CembraPay bietet eine breite Palette von Zahlungslösungen an, die durch die Nutzung moderner Technologie kontinuierlich weiterentwickelt und erweitert werden. Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren davon, ihre Einkäufe einfach, flexibel und sicher zu bezahlen, während Händler, Partner und Dienstleister diese ohne Risiko und Mehraufwand anbieten können. Mit ihrer nationalen Präsenz und gleichzeitiger Nähe zu den Konsumentinnen und Konsumenten wird CembraPay zur starken Plattform, die für Kundenorientierung, hohe Zuverlässigkeit, Kompetenz und Swissness steht. Christian Stolz, CEO von CembraPay, ergänzt: «BNPL hat sich in der Schweiz in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Rechnungskauflösungen gewinnen stetig an Bedeutung und wir sehen weiteres Wachstumspotential. CembraPay bildet eine führende BNPL-Einheit aus zwei Unternehmen, die sich in Bezug auf Angebot, Kundengruppen und Technologie ideal ergänzen und über grosses Knowhow verfügen. Diese kombinierte Stärke werden wir nutzen, um neue innovative und agile Lösungen entlang der sich veränderten Kundenbedürfnisse voranzutreiben und damit die Zukunft des modernen Einkaufens mitzugestalten. Unser Ziel ist es, in der Schweiz der bevorzugte Partner für moderne und überzeugende Rechnungskauflösungen im Online- sowie POS-Verkauf zu werden.» Webseite CembraPay

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 42 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im 2023 Bloomberg Gender Equality Index enthalten.



