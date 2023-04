DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

PSM GROWTH UI U2IB DE0006636590 BAW/UFN

CARMIG.EMERGENTS AEO ACC Y9U3 FR0010149302 BAW/UFN

CARMIGN.PATRIMOIN.EEO ACC Y9UA FR0010306142 BAW/UFN

CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS Y9UP FR0011269588 BAW/UFN

CS I.12-CSLPF BAL.CHF B CR4L LU0078040838 BAW/UFN

VONTOBEL-EAST.EUR.BD A-EO UEUH LU0080215030 BAW/UFN

VONTOBEL-EAST.EUR.BD B-EO UEUI LU0080215204 BAW/UFN

FID.-GLMUASDY FJ2H LU0080751232 BAW/UFN

F.TEM.I.-T.EM.M. A ACC TEP3 LU0128522744 BAW/UFN

ASSCVI-EM MKT.EQ. AADL ABD4 LU0132412106 BAW/UFN