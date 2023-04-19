DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PSM GROWTH UI U2IB DE0006636590 BAW/UFN
CARMIG.EMERGENTS AEO ACC Y9U3 FR0010149302 BAW/UFN
CARMIGN.PATRIMOIN.EEO ACC Y9UA FR0010306142 BAW/UFN
CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS Y9UP FR0011269588 BAW/UFN
CS I.12-CSLPF BAL.CHF B CR4L LU0078040838 BAW/UFN
VONTOBEL-EAST.EUR.BD A-EO UEUH LU0080215030 BAW/UFN
VONTOBEL-EAST.EUR.BD B-EO UEUI LU0080215204 BAW/UFN
FID.-GLMUASDY FJ2H LU0080751232 BAW/UFN
F.TEM.I.-T.EM.M. A ACC TEP3 LU0128522744 BAW/UFN
ASSCVI-EM MKT.EQ. AADL ABD4 LU0132412106 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PSM GROWTH UI U2IB DE0006636590 BAW/UFN
CARMIG.EMERGENTS AEO ACC Y9U3 FR0010149302 BAW/UFN
CARMIGN.PATRIMOIN.EEO ACC Y9UA FR0010306142 BAW/UFN
CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS Y9UP FR0011269588 BAW/UFN
CS I.12-CSLPF BAL.CHF B CR4L LU0078040838 BAW/UFN
VONTOBEL-EAST.EUR.BD A-EO UEUH LU0080215030 BAW/UFN
VONTOBEL-EAST.EUR.BD B-EO UEUI LU0080215204 BAW/UFN
FID.-GLMUASDY FJ2H LU0080751232 BAW/UFN
F.TEM.I.-T.EM.M. A ACC TEP3 LU0128522744 BAW/UFN
ASSCVI-EM MKT.EQ. AADL ABD4 LU0132412106 BAW/UFN