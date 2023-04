© Foto: Nature_Design - pixabay.com



Die Strategen der Citi rechnen ESG-Aktien deutlich bessere Chancen für das Jahr 2023 aus als noch 2022. Sie nennen ihre zehn Nachhaltigkeits-Favoriten.

Zur Veranschaulichung: Noch im vergangenen Jahr schnitt der ESG-nahe MSCI Europe Socially Responsible Investing Index noch schlechter ab als der breite Aktienmarkt. Das könnte sich nun laut der Citi-Bank ändern. Die Bank sieht durch das Inflationsbekämpfungsgesetzes der US-Regierung langfristige Wachstumschancen. "Nach einem Jahr, in dem ESG stark gestresst war, glauben wir, dass ESG-Strategien wieder in Mode kommen könnten, insbesondere da sich die Anleger wieder auf strukturelle Faktoren konzentrieren", so Citi-Analystin Beata Manthey in einer Kundenmitteilung.

Zehn Aktien, von denen sich die Citi-Analysten einiges an Kurswachstum versprechen im laufenden Jahr, haben sie auf eine Liste gesetzt. Dabei handelt es sich um Large Caps aus dem Stoxx Europe 600 Index, die bereits gut performen in letzter Zeit. Die größten Kurspotenziale macht Citi bei dem französischen Outsourcing-Unternehmen Teleperformance und dem Zahlungsdienstleister Worldline aus.

Citis ESG-Auswahl: Name Prognostiziertes KGV Kurspotenzial in % Teleperformance 14 59,9 Worldline 15 42,2 Prudential 11,5 30,6 WPP PLC 8,9 27,5 DS Smith 8,4 25,3 Eiffage 10 22,2 Lonza Group 34,6 17,7 Neste 14,9 17,6 London Stock Exchange Group 22,2 16 Publicis Groupe 10,8 12,6

Quelle: Citi, FactSet (Stand: 14. April)

