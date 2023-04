Bitcoin Kurs fällt zurück auf 29.000 Dollar - Anleger fürchten Zinsschock

Der Bitcoin Kurs fällt am Mittwoch wieder zurück auf 29.000 Dollar und damit zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit über einer Woche. Vor wenigen Tagen hatte das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset zwischenzeitlich noch ein 11-Monats-Hoch bei über 31.000 Dollar erreicht. Neben einer besonderen technischen Konstellation dürften nicht zuletzt Zinssorgen Gesprächsthema am Markt sein und Unbehagen initiieren. Auflösung von Long-Positionen dürfte Abwärtsmomentum forciert haben Die sukzessive Auflösung von sogenannten Long-Positionen könnte den jüngsten Kursrutsch am Markt begünstigt haben. Anleger, welche in der Vergangenheit im großen Stil auf steigende Kurse gesetzt haben, könnten sich in diesem Kontext zusehends gezwungen sehen, ihre Kaufpositionen glattzustellen. Dies kann in diesem Moment das Abwärtsmomentum forcieren. Im Fachjargon ist dann die Rede von einem sogenannten "Long Squeeze".

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.