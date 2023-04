Ein Jahreshoch nach dem anderen hat der DAX in dieser Woche erreicht. Am Montag kletterte das Börsenbarometer erst auf 15.903, am Dienstag dann auf 15.916 Punkte. Ob das schon das Ende der Fahnenstange ist und wie Anleger jetzt am besten in den DAX investieren, verrät David Hartmann von Vontobel. Der Experte für Zertifikate spricht über die Impulse, die den DAX zuletzt angetrieben haben, aber auch wieder ausbremsen könnten. Für Anleger, die in den kommenden Monaten mit einer Seitwärtsentwicklung rechnen, stellt er ein Reverse Bonus Cap-Zertifikat vor. Wie dieses funktioniert und welche Chancen sich aus einer Investition ergeben, erfahren Sie im Interview.