SAN JOSE (dpa-AFX) - Die Stadt San Jose im Silicon Valley will ein ungewöhnliches Verkehrsmittel zu Anbindung ihres Flughafens wählen: Kleine autonome Fahrzeuge, die auf einer eigenen Straße unterwegs sein sollen. Statt einer Bus- oder Bahn-Linie will der Stadtrat ausloten, ob sich die Lösung des US-Start-ups Glydways umsetzen lässt, bei der fahrerlose Shuttles für bis zu vier Personen per App gerufen werden können.

Auf die am Dienstag beschlossene erste Vereinbarung sollen technische Analysen und Umwelt-Prüfungen sowie eine Studie zum Geschäftsmodell folgen. Den Baubeginn plant San Jose für 2027. Die Strecke zwischen dem Flughafen und der Diridon-Station, an der Bus- und Bahnlinien zusammenlaufen, ist rund fünf Kilometer lang. Ein Alternativ-Projekt war eine klassische Bahnstrecke.

In Kalifornien werden auch in großem Stil selbstfahrende Autos getestet, die als Robotaxis zusammen mit anderen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen unterwegs sein sollen. Solche Robotaxi-Dienste bringen gerade in San Francisco die Google -Schwesterfirma Waymo und die General-Motors-Tochter Cruise auf die Straße. Kritiker bemängeln, dass die Fahrzeuge zum Teil den Verkehr bremsen oder wegen technischer Probleme manchmal auch blockieren./so/DP/jha