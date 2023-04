Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Netflix, Tesla, Apple, Goldman Sachs und NVIDIA)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

Netflix NVIDIA C3.ai Bank of America Tesla Visa Apple First Republic Bank Goldman Sachs Western Alliance Bancorp

Die Netflix-Aktien fallen auf ein April-Tief. Der Streaming-Gigant sank zunächst um bis zu 11% im nachbörslichen Handel, nachdem er einen schwachen Ausblick für das zweite Quartal gab, der einen Gewinnanstieg im ersten Quartal überschattete, hat aber seitdem wieder etwas verlorenen Boden gutgemacht. Das Unternehmen gab bekannt, dass es für das laufende Quartal einen Umsatz von 8,24 Mrd. USD und einen Gewinn pro Aktie von 2,84 USD anstrebt und damit unter den Prognosen für einen Umsatz von 8,47 Mrd. USD und einen Gewinn pro Aktie von 3,08 USD liegt. Die schwache Prognose kommt, nachdem Netflix seine Pläne für ein breiteres Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern im ersten Quartal auf das zweite Quartal verschoben hat, obwohl das Unternehmen mit den ersten Ergebnissen zufrieden war. Der Gewinn pro Aktie sank im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 18 % auf 2,88 US-Dollar, lag damit aber knapp über der Prognose von 2,86 US-Dollar, obwohl der Umsatz knapp hinter den Erwartungen zurückblieb. Das Unternehmen konnte im Vergleich zum letzten Quartal 1,75 Millionen neue Abonnenten hinzugewinnen, was auch die Analysten enttäuschte, die auf mehr als 2,4 Millionen neue Abonnenten gehofft hatten. Ein Lichtblick war der freie Cashflow, der mit 2,1 Mrd. USD deutlich über den Schätzungen von 923,8 Mio. USD lag, was auch zu dem Versprechen führte, die Aktienrückkäufe im Jahr 2023 zu beschleunigen. Wir wachsen und wir sind profitabel", sagte Co-CEO Ted Sandaros. Wir haben einen klaren Weg, um das Wachstum von Umsatz und Gewinn zu beschleunigen, und wir setzen ihn auch um. UBS stufte die Aktie heute Morgen auf Kaufen hoch und erhöhte ihr Kursziel von 350 auf 390 $. JPMorgan reduzierte seine Einschätzung auf $380 von $390, während Jefferies sein Ziel auf $405 von $415 senkte.

Die Märkte warten gespannt auf die Quartalsergebnisse von Tesla, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Wir wissen, dass sowohl die Produktion als auch die Auslieferungen im ersten Quartal ein neues Rekordhoch erreicht haben, aber es gab nur einen leichten Anstieg gegenüber dem letzten Quartal, was darauf hindeutet, dass die in diesem Jahr vorgenommenen Preissenkungen die Nachfrage nicht so stark ankurbeln wie erhofft. Dies gefährdet die Fähigkeit des Unternehmens, sein Volumen zu steigern, und weckt gleichzeitig die Erwartung, dass es seine Gewinnspanne opfert. Machen Sie keinen Fehler - die Preissenkungen spiegeln Teslas Notwendigkeit wider, die Nachfrage anzukurbeln, und sind ein expliziter Kompromiss zwischen Margen und Volumen", sagte Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi letzte Woche. Mehrere Analysten haben davor gewarnt, dass es in diesem Jahr zu weiteren Preissenkungen kommen könnte und dass die Rentabilität im ersten Quartal nicht unbedingt die Talsohle erreichen wird. Dies wird noch verstärkt, wenn man bedenkt, dass Tesla heute seine sechste Preissenkung in den USA seit Anfang 2023 angekündigt hat! Tesla könnte beeindrucken, wenn es die Preissenkungen durch niedrigere Kosten ausgleichen kann, um seine Marge zu schützen, aber ein schwaches Ergebnis könnte die Bedenken über die Kapazitäten und den Mangel an neuen Modellen wieder aufleben lassen und die Konsensschätzungen für 2023 gefährden.

NVIDIA fällt heute um 0,9 % und gibt einen Teil der starken Kursgewinne von gestern wieder ab, nachdem HSBC die Aktie zweimal auf "Buy" heraufgestuft hat. HSBC ist damit der jüngste Broker, der auf das enorme Potenzial hinweist, das sich aus dem Ausbruch des Interesses an künstlicher Intelligenz ergibt. Die Broker haben ihre Einschätzung der Bewertung von NVIDIA in diesem Jahr weiter angehoben, wobei das durchschnittliche Kursziel von weniger als 196 USD im Januar auf über 254 USD gestiegen ist, obwohl der Chiphersteller seit Anfang 2023 um 93 % gestiegen ist. Diese Rallye hat NVIDIA eine aufgeblähte Bewertung beschert, da das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 57,8x liegt, mehr als doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt von 27,7x, wie Daten von Bloomberg zeigen.

In der Zwischenzeit richtet sich die Aufmerksamkeit auf die großen Tech-Werte, deren Quartalssaison nächste Woche beginnt. Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon werden alle nächste Woche ihre Ergebnisse veröffentlichen, Apple folgt Anfang Mai. Microsoft ist das einzige Mitglied, von dem erwartet wird, dass es in dieser Saison ein Wachstum des Gewinns pro Aktie erzielen kann, da das langsamere Wachstum und die steigenden Kosten die Gewinne unter Druck setzen. Das wird den Nasdaq 100 in den Fokus rücken, wenn man bedenkt, dass allein diese fünf Aktien fast 43 % des Index ausmachen.

Apple fällt heute, nachdem die Aktie gestern ein Siebenmonatshoch erreicht hatte, obwohl JPMorgan heute Morgen das Kursziel für den iPhone-Hersteller von 175 auf 190 $ angehoben hatte. Microsoft fällt um 0,6 % auf 286,55 $, nachdem sie gestern ebenfalls Siebenmonatshochs erreicht haben, obwohl Citigroup ihr Buy-Rating für die Aktie beibehält und ihr Kursziel von 282 $ auf 332 $ anhebt, während BofA Global Research seine Einschätzung von 300 $ auf 320 $ anhebt.

In der Zwischenzeit fällt Meta, nachdem Wolfe Research sein Outperform-Rating für den Social-Media-Riesen beibehalten und sein Kursziel von 230 $ auf 260 $ erhöht hat. Die Aktie reagiert auch auf Berichte, wonach Meta laut Vox die dritte Entlassungsrunde in weniger als sechs Monaten durchführen soll. In dem Bericht, der sich auf ungenannte Quellen beruft, heißt es, dass weitere 4.000 Stellen gestrichen werden sollen, was bereits heute bekannt gegeben werden könnte. Auch Bloomberg berichtete unter Berufung auf ein internes Memo über diese Nachricht. Meta stellte während der Pandemie übereifrig neue Mitarbeiter ein, wodurch sich die Zahl der Beschäftigten mehr als verdoppelte, hat aber seither die tiefsten Einschnitte aller Big-Tech-Unternehmen vorgenommen, um effizienter zu werden.

Goldman Sachs verliert heute und baut auf den Verlusten auf, die wir gestern gesehen haben, als das Unternehmen Ergebnisse vorlegte, die einen Gewinneinbruch von 19 % im ersten Quartal zeigten, da seine Rentenabteilung es nicht schaffte, aus den aktuellen Bedingungen Kapital zu schlagen, ebenso wie die Konkurrenten, und ein gedämpfter Markt für Fusionen und Übernahmen sowie Börsengänge seinen Investmentbanking-Bereich beeinträchtigte. Außerdem erlitt das Unternehmen einen Verlust von 470 Mio. USD aus dem Verkauf von Krediten aus dem Verbrauchergeschäft Marcus, obwohl es dadurch auch einige Rückstellungen für Kreditausfälle auflösen konnte. Dennoch haben mehrere Broker heute Morgen ihr Kursziel für die Bank angehoben, darunter KBW auf 400 $ von 390 $, RBC auf 375 $ von 339 $ und Evercore ISI auf 370 $ von 360 $.

