Der Blick auf die Kurstafel dürfte Tesla-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. So rauscht der Kurs rund zwei Prozent in den Keller. 180,01X kostet damit nur noch 180,01 USD. War das der Anfang vom Ende? Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken. Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Die nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...