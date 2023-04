Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung 2023: alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt



19.04.2023 / 18:10 CET/CEST



Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen Generalversammlung (GV) der Bucher Industries AG sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats stattgegeben. Die Dividende beträgt CHF 13.00 pro Namenaktie. 154 Stimmberechtigte waren anwesend und insgesamt 76.64% der Stimmen vertreten. An der heutigen Generalversammlung im Mövenpick Hotel in Regensdorf berichtete der Konzern von einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2022. Dank dem grossen Einsatz der Mitarbeitenden konnten der Umsatz und das Konzernergebnis weiter deutlich gesteigert werden. Ebenso informierte das Unternehmen über verschiedenste Massnahmen, die an diversen Standorten im letzten Jahr umgesetzt wurden, um den CO2-Fussabdruck des Konzerns zu verringern. Im Anschluss folgten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats. Sie bestätigten alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Vergütungsausschusses und wählten Philip Mosimann wieder zum Präsidenten. Weiter wurde Urs Kaufmann neu in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss gewählt. Valentin Vogt, seit 2014 im Verwaltungsrat, stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsratspräsident dankte ihm im Namen des gesamten Verwaltungsrats für seinen grossen Einsatz, insbesondere auch als langjähriger Vorsitzender des Vergütungsausschusses. Die Generalversammlung genehmigte die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung. Der Dividendenbeschluss von CHF 13.00 pro Namenaktie berücksichtigt eine kontinuierliche Dividendenpolitik, das Konzernergebnis, die solide Finanzlage sowie weitere interne und externe Investitionsmöglichkeiten. Die Dividende wird den Aktionärinnen und Aktionären am 25. April 2023 ausbezahlt. Ab 21. April 2023 wird die Aktie ohne Anspruch auf Dividende gehandelt. Schliesslich stimmte die Generalversammlung den traktandierten Statutenänderungen zu, einschliesslich der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung. In der Regel plant der Konzern aber unverändert eine physische Generalversammlung durchzuführen. Die nächste ordentliche Generalversammlung der Bucher Industries AG findet statt am 18. April 2024 um 15.30 Uhr im Mövenpick Hotel in Regensdorf, Schweiz. Folgende Dokumente zur Generalversammlung 2023 sind auf der Webseite von Bucher Industries unter bucherindustries.com/de/investoren/generalversammlung verfügbar: Einladung zur Generalversammlung

zu gegebener Zeit das Protokoll der Generalversammlung Am 27. April 2023 publiziert Bucher Industries eine Medienmitteilung zum Umsatz im ersten Quartal 2023. Kontakt für Aktionäre

T +41 58 750 15 00

gv@bucherindustries.com Kontakt für Investorinnen und Finanzanalysten

Manuela Suter, CFO

T +41 58 750 15 50

ir@bucherindustries.com Kontakt für Medien

Saskia Rusch, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com



Ende der Medienmitteilungen