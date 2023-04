WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Verlusten beendet. Stärkere Abgaben im Verlauf wurden am Nachmittag aber wieder wettgemacht. Der Leitindex ATX schloss 0,41 Prozent tiefer bei 3262,32 Punkten. Der ATX Prime verlor 0,39 Prozent auf 1646,78 Zähler.

Datenseitig standen Inflationszahlen im Fokus. Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich im März deutlich abgeschwächt, die Kern-Teuerung stieg aber auf ein Rekordniveau.

Unter den Einzelwerten in Wien stachen die Aktien des schwergewichteten Stahlkonzerns voestalpine hervor - sie gaben um 6,3 Prozent nach. Die voestalpine will neue Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 im Wert von 250 Millionen Euro begeben, teilte der Konzern mit. Mit dem Schritt wolle man die eigene Finanzierungsstruktur optimieren.

Lenzing gaben am Tag ihrer Hauptversammlung 1,9 Prozent an Wert ab.

Gestützt haben dürften dagegen die ebenfalls schwergewichteten Bankwerte. BAWAG, RBI und Erste Group legten zwischen 0,6 und 1,2 Prozent zu.

Deutlich dazugewonnen haben auch die Anteile von Marinomed mit plus 1,9 Prozent. Das Korneuburger Biotechnologie-Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2022 erneut große Summen in Forschung und Entwicklung investiert und seine Verluste damit ausgeweitet. Unterm Strich stand ein Minus von gut 6,4 Millionen Euro, nach rund 5,9 Millionen im Jahr zuvor. Marinomed-Geschäftsführer Andreas Grassauer bezeichnete das Ergebnis als planmäßig, in der Zukunft erhoffe man sich dadurch größere Einnahmen, wie er der APA erklärte.

Die Titel des Salzburger Kranherstellers Palfinger legten um 1,7 Prozent auf 30,15 Euro zu. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktien von Palfinger leicht von 42 auf 43 Euro angehoben.

Die Titel der Vienna Insurance Group (VIG) legten um 0,6 Prozent zu. Die VIG bestätigte vorläufige Ergebniszahlen vom März. Demnach gab es sowohl beim Prämienvolumen als auch beim Gewinn ein klares Plus./spo/sto/APA/jha

