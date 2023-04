Covaris bringt einen automatisierbaren Hochdurchsatz-Workflow für die Entparaffinierung und die Extraktion und Aufreinigung von Nukleinsäuren für FFPE-Proben auf den Markt

Covaris, LLC, ein führendes Unternehmen im Bereich der präanalytischen Probenvorbereitungstechnologien, stellt einen umfassenden, vollautomatischen Arbeitsablauf für die Entparaffinierung und Gesamtnukleinsäure-Extraktion von formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten (FFPE) Proben vor. Covaris truXTRAC FFPE SMART Solutions sind für die Verwendung mit den fokussierten Hochdurchsatz-Ultraschallgeräten von Covaris konzipiert und beinhalten alle erforderlichen Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und Zubehörteile für einen Workflow, der ein breites Spektrum an Durchsatzanforderungen abdeckt.

Die Kombination von truXTRAC FFPE SMART Solutions mit der marktführenden Adaptive Focused Acoustics (AFA)-Technologie von Covaris bietet Laboren, die mit FFPE-Gewebe arbeiten, eine hochwertige DNA- und RNA-Rückgewinnung durch einen skalierbaren, effizienten Workflow, der von der Entparaffinierung bis hin zu den Isolierungs- und Aufreinigungsschritten teilweise oder vollständig automatisiert werden kann. ?Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Durchsatzleistung erfüllt und zuverlässige, robuste und reproduzierbare Ergebnisse geliefert. Die truXTRAC FFPE SMART Solutions von Covaris ermöglichen die Extraktion und Aufreinigung von DNA und RNA, die sonst nur schwer aus FFPE-Proben isoliert werden können. Im Vergleich zu herkömmlichen Workflows für FFPE-Proben erfordern die truXTRAC FFPE SMART Solutions nicht die Verwendung schädlicher organischer Lösungsmittel wie Xylol oder Hexadecan. Das in den truXTRAC FFPE SMART Solutions enthaltene kundenspezifische Zubehör ermöglicht die Automatisierung jedes Schritts innerhalb eines Workflows, und ist mit den meisten automatisierten Liquid-Handlern und On-Deck- oder Deck-Adjacent-Instrumenten kompatibel, darunter Verschließer/Entschließer, Zentrifugen und die fokussierten Ultraschallgeräte R230 oder LE220 von Covaris.

Die fokussierten Ultraschallgeräte für hohe Durchsatzanforderungen verfügen über die patentierte AFA-Technologie von Covaris. Diese Technologie bietet eine umfassende und effiziente Entparaffinierung mithilfe einer aktiven, berührungslosen, mechanischen Methode ohne den Einsatz aggressiver Chemikalien, die die Rückgewinnung hochwertiger DNA und RNA ermöglicht und die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Daten gewährleistet.

"FFPE-Proben enthalten wichtige Informationen über die Gesundheit einer Person und werden daher in einer Reihe von Anwendungen untersucht", so Annemarie Watson, CEO bei Covaris, LLC. "Die truXTRAC FFPE SMART Solutions von Covaris sorgen für eine hohe Qualität und Ausbeute an DNA und RNA und erfüllen gleichzeitig ein breites Spektrum an Durchsatzanforderungen. Diese Vorteile versetzen Forscher dazu in die Lage, zuverlässige und aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, die in der medizinischen und wissenschaftlichen Community einen hohen Stellenwert haben."

Das in Woburn, US-Bundesstaat Massachusetts, ansässige Unternehmen Covaris entwickelt, produziert und vermarktet Instrumente, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien, die bei der präanalytischen Probenvorbereitung für die Genom- und Proteomanalyse eingesetzt werden, um Forschung und Life-Science-Innovationen zu beschleunigen. Durch den Einsatz proprietärer Technologien wie der fokussierten akustischen Energie, erzielen die Instrumente von Covaris extrem präzise und reproduzierbare Ergebnisse, die den Kunden helfen, neue Entdeckungen zu machen, neue Assays zu entwickeln und bioanalytische Ergebnisse zu verbessern. Zu den berührungslosen Anwendungen gehören eine schnellere automatisierte DNA-Fragmentierung, Zelllyse, beschleunigtes Mischen von Bindungspartnern, Beads-Resuspension und die Formulierung von Verbindungen.

