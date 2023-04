Gemeinsam mit weiteren Portfoliomanagern von PP Asset Management hat Marc Wilhelms das Five Lions Zertifikat aufgelegt. https://bit.ly/41GzjUo Darin sind fünf Top-Strategien in einem einzigen Wertpapier enthalten. Jetzt mehr erfahren! Marc Wilhelms, Marktexperte bei PP Asset Management, warnt im Interview mit wallstreet:online. Die Bankenkrise könnte nochmal mit Schwung zurückkehren. Erste Anzeichen dafür verdichteten sich bereits. Gestern beispielsweise ließ eine Meldung aus dem Gewerbeimmobiliensektor aufhorchen: Der Immobilieninvestor Brookfield ein hat die Rückzahlung für einen 160 Millionen US-Dollar Kredit verstreichen lassen. Das könnte für neue Probleme gerade bei den Regionalbanken sorgen, die den Löwenanteil dieser Immobiliengeschäfte finanziert haben. Dann gebe es nicht mehr nur Buchverluste (die die Silicon Valley Bank in die Knie zwangen), sondern echte Kreditausfälle, die die Substanz schwächen, erklärt Wilhelms. Die Situation erinnere etwas an die Finanzkrise 2008. Zwischen der Bear Stearns-Pleite und dem Lehman-Zusammenbruch lagen damals ebenfalls mehrere Monate. Auch diesmal sei es denkbar, dass die Aktienmärkte noch ein paar Monate stabil bleiben, bevor die Krise gegen Ende des Jahres nochmal zuschlage. Jetzt das komplette Interview im Video ansehen!