Kioxia Corporation, weltweit führend bei Speicherlösungen, meldete heute, dass ihren Mitarbeitern die Auszeichnung für Wissenschaft und Technologie von The Commendation for Science and Technology des Ministeriums für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie für die Erfindung eines dreidimensionalen Flash-Speichers mit hoher Dichte und der entsprechenden Herstellungsmethode, mit der die Speicherkapazität erheblich erhöht und die Herstellungskosten gesenkt werden können, verliehen wurde.

Die Auszeichnung des Ministeriums für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie wird alljährlich an Personen verliehen, die Spitzenleistungen in Forschung und Entwicklung erbracht und das Verständnis für Wissenschaft und Technologie in Japan gefördert haben.

Im Folgenden sind die Preisträger von Kioxia aufgeführt:

Ryota Katsumata, Assistant to General Manager, Advanced Memory Development Center, Memory Division

Masaru Kito, Group Manager, Advanced Memory Development Center, Memory Division

Hideaki Aochi, Senior Expert, Device Technology Research Development Center, Institute of Memory Technology Research and Development

Masaru Kido, Chief Specialist, Memory Development Strategy Division

Hiroyasu Tanaka, Chief Specialist, Memory Development Strategy Division

Überblick über die ausgezeichnete Technologie

Flash-Speicher werden in verschiedenen Anwendungen für das Speichern von Daten wie etwa in Smartphones und Rechenzentren verwendet und es wird mit einer steigenden Nachfrage gerechnet.

Die preisgekrönte dreidimensionale Flash-Speichertechnologie ist ein bahnbrechender Ansatz, der den Herstellungsprozess für das vertikale Stapeln von Speicherzellen zur Realisierung von 3D-Flash-Speichern hoher Dichte stark vereinfacht hat. Während herkömmliches Stapeln wiederholte Abscheidungs- und Strukturierungsprozesse für die Herstellung von Speicherzellenarrays erforderte, werden bei dieser Technologie zunächst die Materialien für die Speicherzellen gestapelt und dann jede Zelle gleichzeitig in einem einmaligen Strukturierungsprozess hergestellt. Damit werden die Verarbeitungsschritte erheblich reduziert. Da die bei herkömmlichen zweidimensionalen Flash-Speichern eingesetzte Miniaturisierungstechnologie an ihre physikalischen Grenzen stößt, wird bei den marktführenden Produkten inzwischen vermehrt die dreidimensionale Flash-Speichertechnologie mit hoher Kapazität und Leistung verwendet. Nach der Kommerzialisierung des dreidimensionalen Flash-Speichers BiCS FLASH im Jahr 2015 hat Kioxia die Stapeldichte weiter erhöht. Letzten Monat hat Kioxia seinen aus 218 Schichten bestehenden dreidimensionalen Flash-Speicher BiCS FLASH mit hoher Kapazität und Leistung angekündigt.

Überdies wurde diese dreidimensionale Flash-Speichertechnologie mit dem Imperial Invention Prize der National Commendation for Invention 2020 und dem IEEE Andrew S. Grove Award 2021 ausgezeichnet.

Geleitet von der Mission, "die Welt mit Speicherlösungen zu verbessern" ("Uplifting the World with ‚Memory'"), engagiert sich Kioxia in der Forschung und Technologieentwicklung, die Menschen auf der ganzen Welt einen Mehrwert verschafft.

