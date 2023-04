Die Übernahme wird insbesondere zur Erweiterung der Axway-Lösung beitragen, um die sich entwickelnden Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung zu erfüllen.

Axway (Euronext: AXW.PA), ein weltweit führender Anbieter von B2B-Integration und EDI, gab heute die Übernahme von AdValvas bekannt, einem Experten für E-Invoicing-Prozesse mit Sitz in Europa. Durch die Übernahme baut Axway seine Position als führendes Unternehmen im Bereich B2B-Integration weiter aus und gewinnt neue Fähigkeiten im Bereich der Rechnungsstellung und Compliance hinzu. Dazu gehören die Unterstützung von Peppol und der Mehrwertsteuerreform in Frankreich sowie weitere weltweite B2G- (Business-to-Government) und B2B-E-Invoicing-Mandate.

"AdValvas hat in den letzten zehn Jahren eine Vorreiterrolle bei Peppol und E-Invoicing eingenommen und dazu beigetragen, die Einhaltung von Rechnungsvorschriften weltweit zu lenken", sagt Patrick Donovan, CEO von Axway. "Wir sind begeistert, AdValvas bei uns begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, ihr umfassendes Fachwissen zu nutzen, um unseren Kunden dabei zu unterstützen, sich in den schwierigen Gewässern der Compliance zurechtzufinden."

Der Zeitpunkt dieser Übernahme ist wichtig, wenn man bedenkt, dass in Frankreich ab 2024 neue gesetzliche Vorschriften für die B2B-Invoicing gelten werden, die erhebliche Auswirkungen haben. Die elektronische Rechnungsstellung im B2G-Bereich ist bereits für alle öffentlichen Aufträge in der EU verpflichtend, und da immer mehr Länder zur kontinuierlichen Transaktionskontrolle (Continuous Transaction Control, CTC) übergehen, ist die elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich zu einem operativen Muss geworden.

AdValvas ist in der Branche bekannt für seine Fähigkeit, Unternehmen bei der Rationalisierung ihrer Rechnungsstellungsprozesse zu unterstützen und die komplexen Anforderungen der globalen B2B-Integration zu erfüllen. Mit der Aufnahme von AdValvas in das Axway-Portfolio können Kunden neben fachkundiger Beratung eine umfassende Lösung erwarten, die es ihnen ermöglicht, ihre Geschäfte global, standardorientiert und immer auf dem neuesten Stand zu betreiben egal in welchem Land.

"Die Übernahme unseres Unternehmens durch Axway ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumsweg", sagt Michel Gilis, ehemaliger CEO von AdValvas und jetzt Axway VP e-Invoicing. "Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, unseren geschätzten Kunden, Mitarbeitern und Stakeholdern qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern, und wir werden uns weiterhin auf die Standards und Best Practices auf globaler Ebene konzentrieren und dazu beitragen. Wir freuen uns darauf, Ihnen als Teil der Axway-Familie weiterhin zu dienen."

AdValvas wird als Tochterunternehmen von Axway agieren und seine Produkte und Dienstleistungen werden in die Axway B2B Integration Platform integriert.

Über Axway

Axway ermöglicht es Unternehmen, sich sicher für alles zu öffnen, indem es Daten in einer komplexen Welt neuer und alter Technologien integriert und bewegt. Die API-unterstützte B2B-Integrations- und MFT-Software von Axway, die über 20 Jahre verfeinert wurde, ergänzt Axway Amplify, eine offene API Management-Plattform, die es einfacher macht, APIs zu entdecken und über mehrere Teams, Anbieter und Cloud-Umgebungen hinweg wiederzuverwenden. Axway hat über 11.000 Unternehmen dabei unterstützt, den vollen Wert ihrer bestehenden digitalen Ökosysteme zu erschließen, um brillante Erlebnisse zu schaffen, neue Dienstleistungen zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen. Weitere Informationen unter axway.com.

Über AdValvas

AdValvas ist an der Schnittstelle zwischen IT und Finanzwesen angesiedelt und bietet den verschiedenen Akteuren in Unternehmen jeder Größe überlegene Funktionen. Wir bieten unseren Kunden hochwertige Dienstleistungen, indem wir fundiertes Wissen über E-Invoice- und E-Delivery-Standards mit einem einzigartigen Lösungsangebot kombinieren. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Lücken für unsere Kunden zu schließen und so die Automatisierung der elektronischen Beschaffung in einem einheitlichen digitalen Markt in Europa und darüber hinaus zu ermöglichen. ViaAdValvas.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

