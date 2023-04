Q4 Inc. (TSX: QFOR), ("Q4" oder das "Unternehmen"), eine führende Kommunikationsplattform für Kapitalmärkte, beabsichtigt, die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 vor der Börseneröffnung am Montag, den 15. Mai 2023, zu veröffentlichen. In Verbindung mit dieser Veröffentlichung wird das Unternehmen am 15. Mai 2023 um 9.30 Uhr (Eastern Time) einen Video-Webcast auf der virtuellen Q4-Veranstaltungsplattform durchführen, der von Gründer und CEO Darrell Heaps moderiert wird.

1. Quartal 2023: Einzelheiten zur Ergebnisveröffentlichung und Telefonkonferenz

Teilnehmer können sich im Voraus anmelden oder den Webcast unter https://events.q4inc.com/attendee/223412388 live mitverfolgen. Ergänzendes Material wird mindestens fünfzehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung bereitgestellt. Eine Aufzeichnung des Webcast wird kurz nach dem Schluss der Veranstaltung unter investors.q4inc.com zur Verfügung gestellt.

Fragen seitens der Teilnehmer werden in Echtzeit auf der Q4-Plattform entgegengenommen. Investoren können ihre Fragen auch im Voraus unter ir@q4inc.com oder über die IR-Website vorlegen. Wir werden nach Möglichkeit entweder im Verlauf des Webcast, sofern die Zeit es erlaubt, oder kurz danach auf Ihre Fragen eingehen. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf effiziente gegenseitige Begegnungen und eine effiziente Kommunikation miteinander treffen.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, Engagement Analytics, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen sowie Überwachungs- und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige ganzheitliche Kapitalmarktplattform, die digital Kontakte fördert, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto. Das Unternehmen unterhält außerdem Büros in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Investoren:

Edward Miller

Director, Investor Relations

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

Medien:

Heather Noll

Corporate Communications Manager

media@q4inc.com