LISSABON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hält den vom Kabinett verabschiedeten Gesetz zum Heizungsaustausch für eine gute und umfassende Lösung. Viele der Fragen, die sich Bürgerinnen und Bürger gestellt hätten, seien nun beantwortet, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend bei einem Besuch der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. "Und jeder kann sicher sein, dass er vor keine unlösbare Aufgabe gestellt wird."

Am Morgen hatte das Kabinett die Pläne verabschiedet, wonach im Sinne des Klimaschutzes ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) meldete in einer Protokollerklärung allerdings Vorbehalte an und forderte eine "praxistaugliche und finanzierbare" Umsetzung des Grundsatzes der Technologieoffenheit. In der Erklärung heißt es, das Finanzministerium stimme dem Gesetzentwurf "im Bewusstsein" zu, dass die Fraktionen des Bundestages im parlamentarischen Verfahren den Entwurf intensiv beraten und auch "weitere notwendige Änderungen" vornehmen werden.

Auf eine Frage danach verwies Scholz auf eine Aussage des früheren SPD-Fraktionschefs Peter Struck, wonach kein Gesetz den Bundestag so verlässt wie die Bundesregierung es eingebracht hat. "Und selbstverständlich darf das Parlament noch mal in alle Richtungen durchleuchten, ob es irgendeine Schwierigkeit gibt, die nicht bedacht worden ist. Aber ich glaub', dass das schon eine Lösung ist, die so ziemlich alle Fälle, auf die man kommen kann, bedacht hat."/DP/he