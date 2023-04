GLO Healthcare, eine von CapVest Partners LLP ("CapVest") gegründete, expandierende Plattform für das Gesundheitswesen, gibt die Ernennung von David Herron zum Chief Executive Officer (CEO) von Calyx bekannt.

David Herron bringt einen großen Erfahrungsschatz in das Unternehmen Calyx ein, nachdem er mehr als dreißig Jahre mit dem Aufbau und Wachstum von Unternehmen im Life-Sciences-Sektor verbrachte, die fortschrittliche technologiegestützte klinische Serviceleistungen für die globale Biopharmaindustrie bereitstellen.

Vor der Zeit bei Calyx war David Herron als President und CEO von Bioclinica (nun Teil von Clario) tätig. Unter seiner Leitung erlebte Bioclinica ein Jahrzehnt des Einkommens- und Gewinnwachstums, das aufgrund einer signifikanten Zunahme des Unternehmenswertes zum Zusammenschluss mit ERT und somit zu einem bedeutenden Akteur in der Branche führte.

Renaud Dehareng, Executive Chairman von Calyx, kommentierte die Ernennung mit den Worten: "Wir sind äußerst erfreut, David Herron im Team von Calyx begrüßen zu können. Er ist eine hervorragende Führungskraft mit einer belegten Erfolgsgeschichte, um den Plänen zur Beschleunigung und Entwicklung des Unternehmens weiteren Nachdruck verleihen zu können. Insbesondere für Calyx wird die Expertise von David Herron die Tiefe, Breite und Qualität der Serviceleistungen für die Kunden mit dem letztlichen Ziel verbessern, lebensrettende Behandlungen für die Patienten zur Verfügung stellen zu können."

David Herron kommentierte seine neue Rolle folgendermaßen: "Ich bin hocherfreut, mich dem Unternehmen Calyx zum Zeitpunkt neuer Investoren von GLO Healthcare anschließen und das Unternehmen leiten zu dürfen, da eine inspirierende Vision zur Beschleunigung seiner Entwicklung und seines Wachstums entwickelt wurde. Aufbauend auf dem bisherigen Erfolg von Calyx wird sich mein Hauptaugenmerk auf die weitere Bereitstellung des marktführenden wissenschaftlichen Wissens und der Expertise von Calyx in Verbindung mit dem hervorragendem Service und den erstklassigen technologiegestützten Serviceleistungen richten."

Die Ernennung von David Herron tritt sofort in Kraft und er folgt somit auf Renaud Dehareng, der seit der Übernahme von Calyx durch GLO Healthcare im Dezember 2022 als Interim CEO tätig war. Renaud Dehareng wird die Rolle des Executive Chairman von Calyx übernehmen. Kate Briant, Senior Partner bei CapVest, wird Mitglied des Boards von Calyx bleiben und als Chair von GLO Healthcare tätig werden.

Ende

Über Calyx und Glo Healthcare

Calyx hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und den USA und ist ein führender Anbieter von geschäftskritischer Software und technologiegestützten Serviceleistungen für den rasant wachsenden klinischen Forschungsmarkt. Calyx beschäftigt über 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen in sechs Ländern, die rund um die Uhr Serviceleistungen für die meisten der weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen erbringen. Das Unternehmen gliedert sich in drei zentrale Fachbereiche: Medizinische Bildgebung (MI), technologiegestützte interaktive Antworttechnologie (IRT) und Enterprise Technologies (Klinisches Studienmanagementsystem, Software für das Management von Zulassungsinformationen und Software für die elektronische Datenerfassung).

Der marktführende Service, das wissenschaftliche Wissen und die Expertise sowie das Technologieangebot von Calyx beschleunigen die Bereitstellung lebensrettender Behandlungen für Millionen von Patienten auf der ganzen Welt, indem sie die Ergebnisse klinischer Studien beschleunigen und verbessern. Zu den Kunden von Calyx gehören die 20 größten pharmazeutischen Unternehmen der Welt und bis heute hat Calyx über 60.000 Studien in allen klinischen Phasen unterstützt. Zuletzt hat Calyx beträchtliche Investitionen in die Entwicklung seiner Cloud-Produkte der nächsten Generation getätigt und damit sein Leistungsangebot und seine Servicequalität deutlich verbessert.

Unter der Leitung von CapVest konzentriert sich GLO Healthcare auf die Entwicklung und Bereitstellung überlegener diagnostischer Tests und innovativer Therapien für alle wichtigen Krebsarten und andere lebensbedrohliche Erkrankungen.

