NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach dem Kapitalmarkttag des Dialyseanbieters auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Management habe nähere Informationen zu den Anfang des Jahres vorgestellten Zielen für 2025 geliefert, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte glaubt, dass die mittelfristigen Ziele im Bereich Care Delivery von der Rückkehr zu den Markttrends vor der Pandemie abhängen, wobei der Spielraum für regulatorisch bedingte Rückschläge begrenzt sei./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 14:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 14:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802