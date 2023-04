Die neue Komponente, StrategyBlocks Ideas, bietet Unternehmen eine intuitive Integration von Ideen in ihre Strategie

StrategyBlocks, die führende Cloud-basierte Lösung für strategische Planung, Portfoliomanagement und Ausführung, kündigte heute die neueste Version seiner Plattform für strategisches Unternehmensmanagement an: StrategyBlocks 6 (SB6). Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und einer neu gestalteten Homepage, die mehr Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet, beinhaltet SB6 eine neue, proprietäre Ideation-Funktion. StrategyBlocks Ideas unterstützt Unternehmen dabei, das Engagement im gesamten Team zu erhöhen und so Empfehlungen, Vorschläge und Möglichkeiten auf jeder Ebene besser zu nutzen. Als führende Lösung für strategische Software wurde StrategyBlocks 6 speziell unter der Vorgabe entwickelt, die typischen strategiebezogenen Interessen von Unternehmen jeder Größe zu lösen, einschließlich der Frage, wie man eine Strategie am besten kommuniziert, umsetzt und verfolgt, effektiv Berichte für das Führungsteam und den Vorstand erstellt und Veränderungen innerhalb des Unternehmens aus Sicht der strategischen Planung und Umsetzung handhabt.

"Die Entwicklung und Bewertung der Strategie eines Unternehmens ist nicht mehr nur ein jährlicher Prozess, sondern erfordert kontinuierliche Anstrengungen", so Craig Catley, Geschäftsführer von StrategyBlocks. "Unternehmen müssen sich im Hinblick darauf, wie sie die strategische Planung verwalten, weiterentwickeln, und SB6 wurde so konzipiert, dass es Echtzeiteinblicke in die strategische Leistung bietet. Mit einer Vielzahl neuer Funktionen bindet SB6 die Benutzer effektiv ein und schafft einen hochgradig visuellen, übersichtlichen Einblick in die Erreichung strategischer Ziele. Es ist die einzige All-in-One-Lösung, die Arbeits- und Risikomanagement, metrische Analysen und Innovationen nachhält und unsere Vision widerspiegelt, strategische Planung und Ausführung nahtlos und erfolgreich zu gestalten."

Die effektive Kommunikation der Strategie im gesamten Unternehmen und die Umsetzung dieser Kommunikation in Maßnahmen erwiesen sich für Unternehmen lange Zeit als problematisch. Weniger als ein Drittel der Führungskräfte, die für die Umsetzung der Strategie im Unternehmen verantwortlich sind, können drei der strategischen Prioritäten ihres Unternehmens nennen, und nur 14 der Mitarbeiter verstehen die Strategie ihres Unternehmens. StrategyBlocks integriert daher alle Facetten der strategischen Planung in einer einzigen, hochgradig visuellen Plattform, die Unternehmen eine bessere Kommunikation, ein vereinfachtes Berichtswesen und mehr Flexibilität bei der strategischen Planung ermöglicht.

Die neueste Funktion von SB6, StrategyBlocks Ideas, ermöglicht es den Benutzern, ihre Ideen zu strategischen Verbesserungen auf einfache Weise mit dem gesamten Team zu teilen, die Ideen anderer zu überprüfen und deren Fortschritt zu verfolgen, verschiedene Vorschläge zu vergleichen und Ideen zur Integration in den strategischen Gesamtplan zu genehmigen. Ideas ist in die Blockplanungsfunktionen von StrategyBlocks integrierbar und ermöglicht es den Benutzern, die Projektdauer effizient abzuschätzen, den Arbeitsaufwand auf Grundlage der Verfügbarkeit zuzuordnen und den Lieferplan auf intuitive, visuell ansprechende Weise zu verwalten.

"Die strategische Planung ist angesichts der sich rasch verändernden globalen Wirtschaftslage wichtiger denn je. StrategyBlocks gibt uns die Chance, zu reagieren und unseren Plan schnell anzupassen, und die neue Ideas-Funktion ermöglicht es unserem gesamten Team, Beiträge zu leisten, Feedback zu geben und Änderungen nahtlos zu integrieren", sagte Angie Thiessen, Project Portfolio Manager, City of Kelowna, British Columbia, Kanada. "Wir sind nach wie vor beeindruckt von der intuitiven Natur der Plattform, die durch dieses Redesign zusätzlich verbessert wurde, und wir sind froh, dass wir StrategyBlocks in unsere Organisation integriert haben."

Ergänzend zu StrategyBlocks Ideas wurde die StrategyBlocks-Benutzeroberfläche optisch neu gestaltet, um das Gesamterlebnis zu verbessern. Dazu gehört eine Umstrukturierung des Hauptmenüs, um Benutzern einen klaren Weg zu weisen, sowie die Einführung einer neuen Homepage. Auf der Homepage werden die vom Benutzer am häufigsten genutzten Elemente angezeigt, die in mehrere Hauptbereiche unterteilt sind:

Object Pane: Zeigt Objekte an, die dem Benutzer gehören oder von ihm verwaltet werden.

Action Pane: Zeigt Elemente an, die ggf. die Aufmerksamkeit des Benutzers erfordern.

Previews Pane: Zeigt weitere Informationen über ein ausgewähltes Objekt an.

News Pane: Hier finden Sie Aktualisierungen zu jüngsten Änderungen an Objekten, die dem Benutzer gehören, von ihm verfolgt oder verwaltet werden.

Weitere Bereiche, die konfigurierbar sind:

Blocks Pane: Zeigt die zu erledigende Arbeit an.

Metrics Pane: Konzentriert sich auf die zu überwachenden Ergebnisse.

Risks Pane: Dient der Risikobewertung.

Dashboards: Für die Erstellung von Berichten.

Bookmarks: Zeigt bevorzugte Elemente an.

Die neue zartblaue Oberfläche und die Farbpalette in Kombination mit dem neu gestalteten Navigationsmenü sorgen dafür, dass sich die Aufmerksamkeit der Benutzer auf die Mitte des Bildschirms konzentriert, anstatt sich in einer komplexen Oberfläche zu verlieren. Benutzer können so schneller mit StrategyBlocks interagieren, um Aktualisierungen zum Fortschritt der Umsetzung auszutauschen, Kennzahlen oder Risiken zu überwachen und den Status ihrer Ideen zu überprüfen.

Über StrategyBlocks

StrategyBlocks ist die führende Online-Software für strategisches Management und Strategieplanung für Unternehmenskommunikation, Zusammenarbeit und Berichterstattung. Die SaaS-basierte Plattform, die jetzt in Version 6 vorliegt, ist äußerst anpassungsfähig, visuell kreativ und nahtlos in andere Unternehmenssoftware integrierbar. StrategyBlocks ermöglicht es Unternehmen, schnell eine vollständig integrierte Lösung zu implementieren, die strategische Planung, verbesserte Kommunikation, nahtlose Ideenfindung und Echtzeit-Umsetzungsfunktionen für die gesamte Organisation bietet.

StrategyBlocks mit Hauptsitz in Auckland, Neuseeland, sowie weiteren Büros in Wellington und London ist ein Unternehmen in Privatbesitz. Um über die neuesten Entwicklungen im Strategic Execution Management auf dem Laufenden zu bleiben, lesen Sie unseren Blog, und folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und YouTube.

