Die Investmentgesellschaft, die seit 2013 in Mexiko präsent ist, integriert ein Entwicklungsteam mit umfassender Erfahrung auf dem lokalen Markt in seinen Betrieb.

Internationale Unternehmen verlagern ihre Produktions- und Logistikzentren nach Mexiko, um ihre Lieferketten in Nordamerika zu stärken und von den geografischen Vorteilen und Lohnkosten zu profitieren. Laut einer Umfrage von Capterra, einer Tochtergesellschaft des Beratungsunternehmens Gartner, planen etwa 88 der kleinen und mittleren Unternehmen in den Vereinigten Staaten, ihre Lieferketten im Jahr 2023 so umzugestalten, dass sie lokale oder mexikanische Lieferanten nutzen.

Als Reaktion auf die gesteigerte Nachfrage nach Industrieimmobilien in Mexiko hat TC ein Entwicklungsteam mit umfassender Erfahrung auf dem mexikanischen Markt in seinen lokalen Betrieb integriert, um eine umfassende industrielle Investitions- und Entwicklungsplattform zu erstellen.

Die Investitionsstrategie ist auf die Akquisition und Entwicklung von Industrieimmobilien der Klasse A ausgerichtet, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Built-to-Suit Assets liegt. Gregorio Schneider, Gründungspartner von TC, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung in dieser Branche verfügt, wird die Plattform zusammen mit einem Team leiten, das über umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung und dem Betrieb von Industrieanlagen verfügt.

"Wir freuen uns sehr über diese Plattform, die geschaffen wurde, um der industriellen Strategie, die wir seit 2016 in Mexiko und den USA verfolgen, Kontinuität zu verleihen. Die Plattform wird von einem Team mit umfassender Erfahrung in der lokalen Industriebranche geleitet, das zum strategischen Verbündeten von Unternehmen wird, die nach Nearshoring-Lösungen in Mexiko suchen", sagte Gregorio Schneider.

Antonio Báez und Raúl Arroyo werden die Bereiche Investitionen, Akquisition und Projektentwicklung leiten. Raúl verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im mexikanischen Industrieimmobiliensektor, wo er mehr als 645.000 Quadratmeter entwickelt und etwa 4 Millionen Quadratmeter Industriefläche verwaltet hat. Antonio hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und war an der Entwicklung von mehr als 1,2 Millionen Quadratmetern beteiligt.

"Wir glauben, dass einer der Wettbewerbsvorteile dieser neuen Plattform darin besteht, dass wir über ein erfahrenes lokales Investment- und Entwicklungsteam verfügen, das den Markt genau kennt und über langjährige Beziehungen verfügt. Die Teilnahme von Raúl und Antonio an dieser Initiative wird entscheidend sein, um die von uns gesetzten Wachstumsziele zu erreichen", sagte Gregorio Schneider.

Bis heute hat TC in neun Industriegebäude in Mexiko investiert, einschließlich Fertigungs- und Vertriebszentren für Mieter wie Foxconn, Forvia und Auto Plastek. Das Unternehmen plant, seine Strategie in der Branche dank der Integration der Investitions- und Entwicklungsaktivitäten der Plattform weiter auszubauen.

Diese neue Plattform ist darauf vorbereitet, Vorreiter auf dem Markt zu sein und umfassende Lösungen für Unternehmen anzubieten, die sich an einer Expansion oder Verlagerung ihrer Aktivitäten nach Mexiko orientieren.

