Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS.U) (das "Unternehmen"), eine von Strategic Capital Fund Management, LLC (der "Sponsor") gegründete Spezial-Akquisitionsgesellschaft, gab heute die Ergebnisse ihrer außerordentlichen Hauptversammlung bekannt. Die Aktionäre des Unternehmens haben der Annahme der zweiten geänderten und neu gefassten Satzung in der geplanten Form zugestimmt, um unter anderem (i) bestimmte Aktualisierungen vorzunehmen, um die Entscheidung des Vorstands der Gesellschaft (der "Vorstand") widerzuspiegeln, die erste Verlängerungsoption auszuüben, gemäß der das Datum, bis zu dem das Unternehmen eine Verschmelzung, einen Aktientausch, eine Akquisition von Assets, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss ("Unternehmenszusammenschluss") vom 26. Januar 2023 auf den 26. April 2023 (das ist das Datum, das 18 Monate nach der Durchführung des Börsengangs des Unternehmens liegt) zu verlängern, (ii) den Betrag, den der Sponsor auf das Treuhandkonto des Unternehmenseinzahlen muss, um die zweite Verlängerungsoption auszuüben, um den Termin, bis zu dem das Unternehmen einen Unternehmenszusammenschluss vollziehen muss, auf den 26. Juli 2023 zu verlängern, auf 0,10 USD je zu diesem Zeitpunkt ausgestellter Stammaktie der Klasse A zu ändern (nachdem etwaige Rücknahmen solcher Aktien, die in Verbindung mit der außerordentlichen Hauptversammlung zur Rücknahme angeboten werden, gewährt wurden), (iii) eine dritte Verlängerungsoption einzufügen, die es dem Vorstand ermöglicht, das Datum, bis zu dem das Unternehmen einen Unternehmenszusammenschluss vollziehen muss, vom 26. Juli 2023 auf den 31. Dezember 2023 zu verlängern und (iv) ein freiwilliges Rücknahmerecht zugunsten der Inhaber der zu diesem Zeitpunkt ausgestellten Stammaktien des Unternehmens einfügen, das es den Aktionären ermöglicht, diese Aktien am 26. Juli 2023 zu einem in bar zu zahlenden Preis pro Aktie zurückzugeben, der dem Gesamtbetrag entspricht, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Treuhandkonto hinterlegt ist, einschließlich der Zinsen, die auf die auf dem Treuhandkonto gehaltenen Mittel anfallen, die nicht zuvor an das Unternehmen zur Zahlung seiner Steuern freigegeben wurden, geteilt durch die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt ausgestellten Stammaktien der Klasse A, wenn der Verwaltungsrat beschließt, die Verlängerung bis zum 31. Dezember 2023 auszuüben.

Nach Genehmigung einer Verlängerung durch den Vorstand bis zum 26. Juli 2023 wird der Sponsor am oder vor dem 26. April 2023 719.907,30 USD auf das Treuhandkonto der Gesellschaft einzahlen, was 0,10 USD pro zu diesem Zeitpunkt ausgestellter Stammaktie der Klasse A entspricht. Die Aktionäre, die 15.300.927 Stammaktien der Klasse A hielten, machten von ihrem Recht gebrauch, ihre Aktien für einen anteiligen Teil der Mittel auf dem Treuhandkonto des Unternehmens zurückzugeben. Infolgedessen werden 160.337.374,32 USD abgezogen, um diese Inhaber zu bezahlen, wobei etwa 75.438.596,90 USD auf dem Treuhandkonto des Unternehmens verbleiben. Nach der Rücknahme betrug die verbleibende Anzahl der Stammaktien der Klasse A des Unternehmens 7.199.073.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Registrierungserklärung und des endgültigen Prospekts der Gesellschaft für das Angebot, die bei der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind. Kopien sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Veränderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist.

Über Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.

Das Unternehmen ist ein "Blank Check"-Unternehmen, das als von den Cayman Islands befreiter Rechtsträger gegründet wurde. Es wurde von Strategic Capital, einem Investmentmanagement-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Investitionen in die digitale Wirtschaft, gegründet. Das Unternehmen ist eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, die zu dem Zweck gegründet wurde, einen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen.

Contacts:

Robert Bruce

Chief Marketing Officer

Strategic Capital Fund Management, LLC

rbruce@scfundmanagement.com